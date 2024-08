Emigrazione in stile svizzero – “Via per sempre”, stagione 3

In occasione della Festa nazionale elvetica, raccontiamo le storie di tre famiglie svizzere che hanno lasciato la Confederazione per il Ruanda, la Spagna e la Germania. Guardate la terza stagione di "Via per sempre" per scoprire come hanno affrontato le sfide della loro nuova vita all'estero.

1 minuto

Via per sempre, una serie di documentari realizzati dalla Società svizzera di radiotelevisione (SSR, di cui fa parte anche SWI swissinfo.ch), segue le famiglie Schommer, Waldburgers e Caboussat per sei episodi durante i primi mesi della loro vita in un nuovo Paese.

In ogni episodio scopriremo quali sfide e sorprese hanno dovuto affrontare. Dianne e Marco Schommer, del canton Soletta, vogliono aprire un fitness club in Ruanda; Corinne e Ralf Waldburger sono partiti dal Lago di Costanza alla volta di Casablanca per gestire un hotel per cani; e la famiglia Caboussat ha lasciato la regione dell’Emmental per la Germania, dove vogliono trasformare un vecchio serbatoio idrico sul Mare del Nord in un bar.

Guardate tutti gli episodi qui:

