Foto del giorno

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Sabato la Svizzera ha ospitato per la prima volta il Grand Départ del Tour de France femminile dalla sua reintroduzione nel calendario ciclistico.

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