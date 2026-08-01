Cosa hanno in comune la Svizzera e i Moschettieri… oppure no
“Uno per tutti, tutti per uno” è il motto nazionale non ufficiale della Svizzera. La frase si diffuse durante la nascita dello Stato federale nel XIX secolo ed è diventata un simbolo dell’unione tra i Cantoni. In questo senso, rappresenta il principio guida del federalismo svizzero.
Scoprite di più sul motto nazionale non ufficiale della Svizzera nell’articolo:
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“Uno per tutti, tutti per uno”, il motto (ufficioso) che spiega la Svizzera
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