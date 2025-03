Il numero di persone in sovrappeso in Svizzera è raddoppiato

Conoscete il vostro indice di massa corporea? KEYSTONE/DPA/Franziska Kraufmann

Il 43% delle persone adulte in Svizzera è in sovrappeso. Questo fenomeno riguarda un numero significativamente maggiore di uomini rispetto alle donne. L'obesità è diventata una malattia diffusa e Anne Katrin Borm ne sente gli effetti. È la direttrice del centro per l'obesità dell'ospedale cantonale di Aarau. Il centro sta ricevendo più richieste che mai, spiega in questa intervista di SRF.

Elena Bernasconi, SRF

SRF: Quando e come ci si rende conto di essere in sovrappeso?

Anne Katrin Borm: Ci si accorge di essere in sovrappeso quando si ingrassa ogni anno di più, quando si ha bisogno di abiti di taglie molto grandi o quando i propri vestiti non vanno più bene. Si è in sovrappeso se, calcolando il proprio indice di massa corporea (IMC), si superano i 25 kg/m². Con l’IMC, il sovrappeso ha una definizione chiara.

Indice di massa corporea: cosa significa? L’IMC si calcola dividendo il peso corporeo per l’altezza al quadrato espressa in metri (kg/m2). Con un IMC tra 20 e 24,9 si è normopeso, tra 25 e 29,9 sovrappeso. Con IMC superiore a 30 si entra nell’obesità.

Non si può dire che finché riesco a camminare bene e non mi manca il fiato, non è un problema?

Camminare bene e non avere il fiatone è sicuramente una buona cosa. Lo apprezziamo molto. Vuol dire che la persona è fisicamente ben allenata. Ma nel momento in cui correndo per poco tempo si ha il fiatone, o viene quando correndo si parla con qualcuno e si rallenta, allora diventa un problema.

Di recente si parla molto delle cosiddette iniezioni sciogli-grasso. Lo notate anche voi?

Lo vediamo molto. Siamo completamente invasi da pazienti che vorrebbero sottoporsi all’iniezione dimagrante. Il programma prevede criteri molto chiari che dobbiamo verificare.

Anne Katrin Borm, medico responsabile del Centro per l’obesità dell’Ospedale cantonale di Aarau. SRF

Un prerequisito è che il o la paziente deve impegnarsi in modo autonomo parallelamente. L’iniezione non può fare magie. Le misure relative allo stile di vita sono assolutamente indispensabili. Ciò significa prestare attenzione alla dieta e all’esercizio fisico.

Diamo un’occhiata a Hollywood. Sui tabloid si legge dell’iniezione Ozepmpic per la rimozione del grasso, che attori e attrici utilizzano per dimagrire rapidamente. È una cura miracolosa?

Il farmaco riduce l’appetito e il desiderio di mangiare di più. In questo modo è più facile seguire una dieta e rispettarla.

Si potrebbe definire in un certo senso un’iniezione miracolosa perché molte persone non erano in grado di farlo senza iniezione.

Tuttavia, anche questa iniezione non può fare la sua magia senza uno sforzo personale. Probabilmente gli attori e le attrici di cui parla hanno ridotto le calorie e contemporaneamente hanno fatto esercizio fisico.

Ozempic è un farmaco ideato per il trattamento del diabete, ma è usato anche per trattare l’obesità. Keystone/David J. Phillip

Gli uomini sono più colpiti dall’obesità, ma chi ha più difficoltà a perdere peso, gli uomini o le donne?

Dipende molto dalla propria motivazione interiore. Anche se non c’è una regola generale, sembra che gli uomini impieghino più tempo a rendersi conto di avere un problema e a dirsi: “Ora devo davvero fare qualcosa”. Una volta che si mettono in testa di perdere peso, però, è più facile. Le donne ci arrivano prima, ma hanno più difficoltà a continuare.

Lei dice di non aver mai avuto così tante richieste per le sue ore di consultazione. Dovete fare i conti con tempi di attesa che possono arrivare fino a un anno. È aumentata la consapevolezza della popolazione o il problema è diventato davvero più grande?

Il problema è raddoppiato negli ultimi 30 anni. Ci sono più persone obese e con una massa molto più grande. Se in passato un IMC particolarmente alto era di 35, oggi spesso è di 45. Ora esistono farmaci e operazioni efficaci che riducono il peso del 20-30%, o del 50% nel caso della chirurgia. La voce si sta diffondendo: molte persone vogliono affrontare questo problema, il che è incoraggiante.

