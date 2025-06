Oggi in Svizzera

La presidente svizzera del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) è in contatto diretto con i potenti del mondo . Ne approfitta per chiedere loro di ridurre la tensione in Medio Oriente.

In un’intervista rilasciata oggi al Tages-Anzeiger, la presidente del CICR Mirjana Spoljaric Egger ha parole forti sulla situazione in Medio Oriente e sulla guerra di Gaza. Teme una crisi che il mondo non possa più controllare.

Spoljaric Egger definisce la situazione a Gaza “un fallimento dell’umanità” e avverte i governi che nessuno può uscirne solo a parole. Nei colloqui che ha avuto coi capi di Governo, compreso il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis, è stata molto diretta, ha affermato. Per molto tempo, il CICR è stato considerato neutrale e ha mantenuto un basso profilo pubblico. “La maggior parte del lavoro del CICR si svolge ancora in un contesto confidenziale”, afferma Spoljaric. Ma certe cose devono essere affrontate pubblicamente per convincere gli altri ad agire.

A 20Minuten, uno svizzero all’estero racconta la situazione sul campo. Il diciassettenne studia in Israele. Attualmente vive in una città a est di Tel Aviv e deve correre al bunker più volte a notte. Vorrebbe tornare in Svizzera, ma i voli sono stati cancellati e tutte le navi sono al completo. Una donna iraniana che vive in Svizzera parla dei suoi genitori a Teheran: anche loro sono molto spaventati e non riescono a dormire a causa delle esplosioni in città.

Da venerdì, il Dipartimento federale degli affari esteri ha risposto a circa 130 richieste di persone con il passaporto rossocrociato che vorrebbero lasciare Israele e l’Iran ( 70 da Israele e 60 dall’Iran, come riportato da SRF). Tuttavia, la Svizzera non sta effettuando partenze organizzate.