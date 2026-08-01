La settimana in Svizzera
Care svizzere e cari svizzeri all'estero,
buona Festa nazionale del 1° agosto! Quest'anno la Confederazione spegne 735 candeline. Brinderete all'occasione o metterete un cervelat sulla griglia? Se vi trovate in Svizzera, probabilmente non accenderete fuochi d'artificio: sono vietati nella maggior parte del Paese a causa del rischio d’incendi legato alle condizioni di siccità.
Buona lettura!
Una delle siccità più gravi degli ultimi anni ha continuato a interessare questa settimana l’Europa e la Svizzera. Poiché i periodi di siccità stanno diventando sempre più intensi, la Confederazione deve “reimparare a gestire le proprie risorse idriche”, ha affermato la Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS.
“La Svizzera nel suo complesso non dovrà affrontare una carenza d’acqua”, ha dichiarato giovedì alla RTS l’idrologa Bettina Schaefli. “Il problema riguarda alcuni Comuni che stanno esaurendo le riserve idriche. La questione è se l’acqua sia disponibile al momento giusto e nel luogo giusto. E quest’estate non è così”.
La RTS ha messo in guardia dal rischio di conflitti legati all’uso dell’acqua, in particolare tra i privati che vogliano riempire piscine o irrigare i prati, e il settore agricolo. “La siccità sta mettendo a dura prova l’agricoltura svizzera”, ha scritto giovedì la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). “I raccolti stanno seccando e, in alcune zone, le mucche devono essere abbattute a causa della mancanza di foraggio”.
Da sabato scorso, 34 pompieri della Svizzera romanda stanno aiutando i loro colleghi in Francia a combattere gli incendi boschivi che hanno già devastato 42’000 ettari nella Gironda, nel sud-ovest del Paese. Si tratta di un’esperienza estremamente impegnativa, secondo RTS, ma anche importante perché permette loro di imparare a gestire questo tipo di incendio su larga scala, che un giorno potrebbe colpire anche la Svizzera.
“Dobbiamo prepararci perché, purtroppo, è solo una questione di tempo prima di assistere a un incendio boschivo eccezionale in Svizzera”, ha dichiarato Nicolas Schumacher, comandante del Servizio antincendio e di soccorso di Ginevra e responsabile del contingente della Svizzera romanda impegnato in Francia.
Venerdì scorso, gli Stati Uniti hanno annunciato dazi del 12,5% sui prodotti svizzeri, suscitando reazioni che vanno dalla rassegnazione alla rabbia.
“Prima il 39%, poi il 15%, ora il 12,5%: negli ultimi mesi i dazi statunitensi sui prodotti elvetici sono cambiati più volte”, ha commentato lunedì la Radiotelevisione svizzera di lingua tedesca SRF. “La Svizzera dovrebbe accettare i nuovi dazi oppure il Governo dovrebbe proseguire i negoziati?”
Il mondo politico è diviso. Roland Rino Büchel, dell’Unione democratica di centro, ha dichiarato di essere nel complesso soddisfatto della situazione attuale, pur auspicando un accordo vincolante. “Una percentuale del 12,5% è accettabile”, ha detto a SRF. “Non è eccezionale, questo è chiaro. Ma dobbiamo continuare a lavorare per ottenere qualcosa di realmente vincolante”.
Elisabeth Schneider-Schneiter, dell’Alleanza del Centro, ha chiesto ulteriori negoziati, richiamando l’attenzione sui dazi del 10% ottenuti dall’Unione Europea. “L’UE è il nostro partner commerciale più importante. Credo che dovremmo continuare a cercare di raggiungere il livello del 10%. Questo ci metterebbe sullo stesso piano dell’UE. È importante per le nostre aziende”.
Critiche più dure sono giunte dal parlamentare dei Verdi Gerhard Andrey, che ha messo in discussione non solo il risultato dei negoziati, ma anche l’approccio del Consiglio federale. “Il Governo deve riconoscere che non possiamo fare affidamento su ciò che viene negoziato con gli Stati Uniti. Questa lezione l’abbiamo imparata fin troppo bene. Inoltre, il Governo dovrebbe elaborare una proposta da sottoporre al Parlamento e al popolo, invece di negoziare in modo frammentario sul piano normativo, aggirando la democrazia come sta facendo ora”.
Gli ultimi dazi, che riguardano circa 60 Paesi, sono il risultato di un’indagine volta a verificare se i partner commerciali degli Stati Uniti avessero eliminato il lavoro forzato dalle proprie catene di approvvigionamento. Secondo l’ONG Public Eye, la Svizzera è in ritardo nella regolamentazione del lavoro forzato e il problema deve essere affrontato, ma non sotto la pressione di Donald Trump. “È incredibilmente cinico che un Governo che calpesta i diritti umani in tutto il mondo utilizzi ora il lavoro forzato come pretesto per introdurre nuovi dazi”, ha dichiarato David Hachfeld di Public Eye alla rivista economica Bilanz.
La Coppa del Mondo si è conclusa due settimane fa, ma la FIFA, la federazione internazionale del calcio con sede a Zurigo, e il suo discusso presidente Gianni Infantino, hanno continuato a occupare le prime pagine per tutta la settimana.
Lunedì, Gianni Infantino, cittadino svizzero come il suo predecessore Sepp Blatter, ha utilizzato i social media per invitare chi lo critica a “meditare, pregare o guardare una partita di calcio” invece di “diffondere odio e false voci” sulla sua leadership, sulla FIFA e sulla Coppa del Mondo.
Il giorno seguente ha annunciato che la FIFA intende creare una società commerciale del valore di 20 miliardi di dollari (16,25 miliardi di franchi) per gestire i Mondiali e gli altri eventi dell’organizzazione, offrendo fino al 20% delle quote a investitori esterni. L’annuncio ha suscitato reazioni furiose in tutto il mondo, compresa quella dell’UEFA, l’organo di governo del calcio europeo con sede in Svizzera, che ha accusato la FIFA di mettere in vendita “l’anima” del calcio. Secondo alcune indiscrezioni, l’UEFA starebbe discutendo la possibilità di boicottare la Coppa del Mondo.
Sempre questa settimana, tifose e tifosi svizzeri si sono chiesti come sarebbero potute andare le cose dopo che l’International Football Association Board (IFAB), anch’esso con sede a Zurigo, ha confermato che l’attaccante svizzero Breel Embolo non avrebbe dovuto essere espulso nei quarti di finale dei Mondiali contro l’Argentina.
Per il momento, ha spiegato l’IFAB lunedì, il VAR (l’assistente video arbitrale) non può intervenire in caso di un cartellino giallo assegnato erroneamente. Al 72° minuto, il giocatore argentino Leandro Paredes era stato inizialmente ammonito per un fallo su Embolo. Ritenendo evidente una simulazione di Embolo, il VAR è intervenuto invocando la regola “dell’errore d’identificazione”, con il risultato che il cartellino giallo è stato revocato a Paredes e assegnato a Embolo, che era già stato ammonito in precedenza. Rimasta in dieci uomini, la Svizzera ha resistito fino ai tempi supplementari, prima di essere sconfitta per 3-1.
Ad aumentare la confusione, la FIFA ha dichiarato di non condividere la posizione dell’IFAB, sostenendo che l’interpretazione della clausola sullo scambio di persona è stata applicata in modo coerente per tutta la durata della Coppa del Mondo.
La settimana prossima
Martedì la compagnia aerea Swiss presenterà i risultati relativi al primo semestre del 2026. Recentemente abbiamo riferito che volare in Svizzera costa il 70% in più rispetto a cinque anni fa, ma questo sta davvero scoraggiando chi viaggia?
Mercoledì si alzerà il sipario sul Festival del film di Locarno, che durerà dieci giorni. 17 film provenienti da tutto il mondo sono in concorso per il premio più prestigioso della manifestazione, il Pardo d’Oro.
Sabato 8 agosto prenderà il via la 33ª Street Parade di Zurigo, la più grande parata al mondo dedicata alla musica elettronica e techno. L’evento si svolgerà dalle 13.00 fino a mezzanotte.
A cura di Pauline Turuban
Tradotto dall’inglese e verificato da lj
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