La settimana in Svizzera

Una delle siccità più gravi degli ultimi anni ha continuato a interessare questa settimana l’Europa e la Svizzera. Poiché i periodi di siccità stanno diventando sempre più intensi, la Confederazione deve “reimparare a gestire le proprie risorse idriche” , ha affermato la Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS.

“La Svizzera nel suo complesso non dovrà affrontare una carenza d’acqua”, ha dichiarato giovedì alla RTS l’idrologa Bettina Schaefli. “Il problema riguarda alcuni Comuni che stanno esaurendo le riserve idriche. La questione è se l’acqua sia disponibile al momento giusto e nel luogo giusto. E quest’estate non è così”.

La RTS ha messo in guardia dal rischio di conflitti legati all’uso dell’acqua, in particolare tra i privati che vogliano riempire piscine o irrigare i prati, e il settore agricolo. “La siccità sta mettendo a dura prova l’agricoltura svizzera”, ha scritto giovedì la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). “I raccolti stanno seccando e, in alcune zone, le mucche devono essere abbattute a causa della mancanza di foraggio”.

Da sabato scorso, 34 pompieri della Svizzera romanda stanno aiutando i loro colleghi in Francia a combattere gli incendi boschivi che hanno già devastato 42’000 ettari nella Gironda, nel sud-ovest del Paese. Si tratta di un’esperienza estremamente impegnativa, secondo RTS, ma anche importante perché permette loro di imparare a gestire questo tipo di incendio su larga scala, che un giorno potrebbe colpire anche la Svizzera.

“Dobbiamo prepararci perché, purtroppo, è solo una questione di tempo prima di assistere a un incendio boschivo eccezionale in Svizzera”, ha dichiarato Nicolas Schumacher, comandante del Servizio antincendio e di soccorso di Ginevra e responsabile del contingente della Svizzera romanda impegnato in Francia.