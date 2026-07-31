Oggi in Svizzera

La Svizzera sta attraversando uno degli episodi di caldo più significativi della sua storia recente. Giovedì il termometro ha raggiunto i 39,7 gradi a Basilea-Binningen, eguagliando il record assoluto di temperatura registrato a nord delle Alpi svizzere. Secondo MeteoSvizzera, questo luglio 2026 è inoltre destinato a diventare il mese più caldo dall’inizio delle rilevazioni nel 1864. Ma oltre al nuovo record, sono soprattutto le conseguenze della canicola a destare preoccupazione.

In gran parte del Paese, gli effetti della siccità diventano sempre più evidenti. Alcune regioni hanno ricevuto meno del 20% delle precipitazioni normalmente registrate in luglio. I terreni si stanno prosciugando, il fabbisogno di irrigazione aumenta e il mondo dell’agricoltura osserva con crescente preoccupazione l’evoluzione delle colture. Diverse organizzazioni professionali già segnalano cali di rendimento.

La situazione è particolarmente delicata nelle regioni destinate all’alpeggio. A causa della mancanza d’acqua e di pascoli sufficientemente verdi, diversi allevatori hanno già dovuto riportare a valle le mandrie prima della fine della stagione. Una decisione insolita che comporta costi aggiuntivi per le aziende coinvolte. In alcuni casi, la scarsità di foraggio e l’aumento delle spese per nutrire gli animali hanno costretto gli agricoltori a vendere parte del bestiame.

Gli esperti non temono carenze alimentari nel breve termine. Tuttavia, per molti agricoltori la siccità non è più una minaccia astratta. Influisce direttamente sui raccolti, sui costi di produzione e sulla gestione degli allevamenti. Quest’estate eccezionale ricorda quindi che i record di temperatura hanno conseguenze molto concrete per una parte del mondo agricolo svizzero.