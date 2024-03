San Gottardo: 6 km di coda al portale nord tunnel stradale

(Keystone-ATS) A causa dell’esodo pasquale, stamattina il traffico sull’autostrada A2 davanti al portale nord del Gottardo è congestionato. Ci sono 6 km di coda con ritardi di un’ora, come ha riferito il Touring Club Svizzero (TCS) su X.

Anche quest’anno le vacanze di Pasqua hanno attirato molte persone a sud. Secondo il TCS, l’ingorgo è tra Amsteg e Göschenen, nel Canton Uri.

In vista della Pasqua, l’Ufficio federale delle strade (USTRA) aveva sconsigliato di uscire dall’autostrada in caso di traffico congestionato, dato che ciò creerebbe problemi nelle località di paese vicine alle autostrade e aumenterebbe il rischio di incidenti.

Le previsioni meteo non sembrano smorzare la gioia di viaggiare. Il portale RSI Meteo indica che in Ticino pioverà per tutto il fine settimana di Pasqua, da oggi fino a lunedì.