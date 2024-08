San Gottardo: chi torna a nord e chi va ancora a sud, tutti in coda

(Keystone-ATS) Ancora un fine settimana di traffico molto intenso sull’asse autostradale del San Gottardo, con code ad entrambi i portali della galleria, nonché alla dogana di Chiasso.

Stando alle informazioni del Touring Club Svizzero (TCS) attualmente verso nord il serpentone di veicoli fermi ad Airolo raggiunge i 9 chilometri, con tempi di attesa valutati a 1h30. In direzione sud a Göschenen (UR) la colonna è invece di 5 chilometri, con ritardi fino a 50 minuti.

Il traffico viene segnalato come intenso anche su altri tratti autostradali sia in Ticino che nel canton Uri, come pure in Italia dopo la dogana di Chiasso-Brogeda.