Settemila strutture distrutte dall’Eaton Fire a Los Angeles

Keystone-SDA

Settemila strutture (case, negozi, autovetture) sono state finora distrutte dall'Eaton fire a Los Angeles. È l'ultimo aggiornamento del capo dei pompieri della contea di Los Angeles, che fa del rogo il secondo per livelli di distruzione nella storia della California.

(Keystone-ATS) I vigili del fuoco hanno fatto piccoli progressi nelle ultime ore. Adesso il rogo è contenuto al 15%, ha detto il capo di CalFire Todd Hopkins.

Complessivamente nella città e nella contea restano 153’000 i residenti che hanno ricevuto l’ordine di evacuazione mentre 57’000 strutture sono considerate a rischio.

Come nei giorni scorsi nelle aree sotto ordine di evacuazione è in vigore il coprifuoco dal tramonto all’alba: 22 persone sono state arrestate in totale nelle aree degli incendi (19 a Palisades, la parte di città in assoluto più ricca e tre a Eaton) per saccheggi e effrazioni.

I morti sono ancora undici, mentre 13 persone sono date per disperse.