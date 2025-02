Sika: un 2024 positivo, dividendi in aumento

Keystone-SDA

L'azienda attiva nei prodotti chimici per l'edilizia Sika ha ottenuto risultati in crescita l'anno scorso, approfittando dell'integrazione della concorrente MBCC.

(Keystone-ATS) A livello operativo, il gruppo ha realizzato un Ebitda in crescita dell’11% a 2,27 miliardi di franchi, con un margine del 19,3%, in incremento di 1,1 punti percentuali su base annua, si legge in un comunicato odierno.

L’utile netto ha dal canto suo raggiunto 1,25 miliardi, con una forte progressione del 17,4% rispetto al 2023.

Sika aveva già rivelato il fatturato a inizio gennaio, parlando di vendite record in crescita quasi del 5% a 11,76 miliardi di franchi. Il dato è influenzato dall’acquisizione della concorrente tedesca MBCC.

Gli azionisti dovrebbero ricevere un dividendo di 3,60 franchi per azione, in aumento di 30 centesimi rispetto a quanto versato nel 2023.

I dati principali sono leggermente superiori alle previsioni degli analisti contattati dall’agenzia finanziaria AWP.

Per l’esercizio in corso, la direzione punta a una crescita delle vendite del 3-6% esclusi gli effetti di cambio, una progressione “più che proporzionale” dell’Ebitda e un margine fra il 19,5% e il 19,8%.