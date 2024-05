Sindrome da fatica cronica, manifestazione a Berna

(Keystone-ATS) Circa 400 persone hanno manifestato sabato in Piazza federale a Berna per chiedere una migliore presa a carico dei pazienti affetti da encefalomielite mialgica o sindrome da stanchezza cronica (ME/CFS).

I partecipanti hanno disposto a terra 300 paia di scarpe per i 300 pazienti che avrebbero voluto unirsi a loro ma non hanno potuto farlo perché troppo deboli, ha annunciato l’organizzazione che riunisce i pazienti.

La sindrome da stanchezza cronica è così debilitante che i malati non sono in grado di svolgere le loro attività quotidiane. La maggior parte dei pazienti è costituita da donne di età compresa tra i 30 e i 50 anni, per ragioni ancora misteriose.

In Svizzera ci sono pochissimi medici in grado di curarli, afferma l’organizzazione, che stima in 60.000 il numero di persone colpite. Tra di loro ci sono anche coloro che soffrono di Long Covid. Alla manifestazione era presente anche il presidente del Consiglio nazionale Eric Nussbaumer (PS/BL) che ha deplorato la mancanza di personale qualificato in Svizzera.