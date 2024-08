Sondaggio Nyt, Harris ha rimesso in gioco la Sun Belt

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Kamala Harris consolida il recupero su Donald Trump in quattro Stati in bilico della Sun Belt, grazie a giovani, afroamericani e ispanici.

Secondo un nuovo sondaggio New York Times-Siena College, la candiata democratica alla Casa Bianca ora guida in Arizona (50% a 45%) ed è testa a testa in North Carolina (49% a 47% in uno Stato vinto dall’ex presidente repubblicano nel 2020) e Nevada (47% a 48%), mentre il tycoon è avanti in Georgia (50% a 46%).

Secondo l’analista del New York Times, Nate Cohn, complessivamente si tratta di un testa a testa: “Non è una grande notizia per Trump”, che per vincere potrebbe aver bisogno di conquistare Georgia, North Carolina e Arizona. Esso rappresenta “un enorme cambiamento rispetto all’inizio del ciclo elettorale, quando la relativa forza di Trump su Biden tra i giovani elettori neri e ispanici lo aveva spinto a un sorprendente vantaggio in questi Stati relativamente giovani e diversi”.

Nell’ultimo giro di sondaggi New York Times/Siena College a maggio il tycoon aveva un vantaggio medio di 10 punti sul presidente tra i probabili elettori in Georgia, Nevada e Arizona, tre Stati che Biden ha vinto di misura nel 2020. La situazione lasciava al leader democratico un percorso stretto verso la vittoria, che passava dalla conquista degli Stati chiave del Midwest relativamente bianchi.

Oggi, secondo Cohn, i numeri sembrano di nuovo “normali” e il percorso della Sun Belt è di nuovo in gioco per Harris. Non solo i risultati principali assomigliano a quelli delle ultime elezioni, ma molti degli insoliti modelli demografici del confronto Biden-Trump sono svaniti.

Kamala ha un vantaggio di 84-11 tra gli elettori neri in Georgia e North Carolina, i due Stati chiave in cui gli elettori afroamericani rappresentano la quota maggiore dell’elettorato. Nessuno avrebbe battuto ciglio a un risultato come questo un anno o due fa, ma è un miglioramento significativo rispetto al vantaggio di 74-17 di Biden a maggio in Georgia e al suo vantaggio di 74-18 negli ultimi cinque sondaggi nazionali della sua campagna condotti dal New York Times.

Harris ha preso un chiaro vantaggio anche tra gli elettori giovani e ispanici. I latinos le danno un vantaggio di 54-40 in Arizona e Nevada, i due Stati indecisi in cui gli elettori ispanici rappresentano la quota maggiore dell’elettorato, in aumento rispetto allo stretto vantaggio di 47-43 di Biden a maggio. La situazione è simile tra i giovani elettori (dai 18 ai 29 anni), che danno a Kamala un vantaggio di 55-39 in tutti e quattro gli Stati.