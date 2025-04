Sony aumenta prezzo della PlayStation, “contesto difficile”

Keystone-SDA

Sony aumenta i prezzi della PlayStation 5 in Europa e nel Regno Unito di circa il 25% per "un contesto economico difficile, caratterizzato da inflazione elevata e fluttuazioni dei tassi di cambio".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riporta una comunicazione ufficiale dell’azienda rilanciata da Bloomberg. Pochi giorni fa, la rivale Nintendo aveva annunciato il rinvio dei preordini della sua nuova console Switch 2 negli Stati Uniti per valutare l’impatto delle misure imposte da Trump.

La produzione della PlayStation 5, come quella della Switch, è in parte localizzata in Cina. Nello specifico, il prezzo della console Digital Edition è salito a 429,99 sterline nel Regno Unito e a 499,99 euro in Europa, dove il cartellino era di 449,99 euro. Il costo della Ps5 standard rimarrà invece invariato.

L’aumento dei prezzi si estende anche ad altri mercati come l’Australia e la Nuova Zelanda, dove i consumatori dovranno affrontare costi più elevati per entrambe le versioni della console. La scorsa settimana, Bloomberg aveva anticipato il possibile rialzo dei prezzi sia delle console di Sony che di Nintendo negli Stati Uniti, in media del 30% in più rispetto ai rispettivi listini. Proprio Nintendo, per fronteggiare la crisi tra Cina e Usa, avrebbe intenzione di espandere la produzione delle console Switch in Vietnam.