Swiss prolunga sospensione voli verso Tel Aviv e Beirut

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Swiss ha nuovamente prolungato la sospensione dei voli da e per Tel Aviv e Beirut. Dopo un “ulteriore esame della situazione in Medio Oriente”, la misura è stata prorogata fino a lunedì 26 agosto incluso.

Anche lo spazio aereo sopra Iran, Iraq e Israele non sarà utilizzato fino alla data citata, indica in un comunicato odierno la compagnia elvetica. Il provvedimento vale per tutte le società del gruppo Lufthansa, di cui Swiss fa parte.

“Siamo profondamente dispiaciuti per il disagio che ciò potrebbe causare ai nostri passeggeri, ma la sicurezza rimane la nostra massima priorità”, scrive il vettore. Le persone interessate verranno contattate direttamente. Swiss offre “la possibilità di posticipare gratuitamente il viaggio a una data successiva o di ottenere il rimborso totale del biglietto”.

I collegamenti con la capitale libanese Beirut sono interrotti da fine luglio, mentre quelli con Tel Aviv da inizio agosto. In entrambi i casi la misura è già stata prolungata più volte. Il motivo sono principalmente le tensioni fra Iran e Israele, che fanno temere un’espansione del conflitto nella regione anche al di fuori della Striscia di Gaza.