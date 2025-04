Tre anni di guerra in Ucraina, il balletto delle cifre

È pesante il tributo di sangue versato da entrambe le parti in Ucraina sin dall'inizio del conflitto, dove oggi per la prima volta dal 24 febbraio 2022, ben 1150 giorni, tacciono le armi.

(Keystone-ATS) Non esistono dati ufficiali sulle perdite subite sia dagli ucraini sia dai russi, ma si ritiene che le vittime siano centinaia di migliaia e gli sfollati circa 11 milioni.

Nel settembre scorso, il Wall Street Journal, citando fonti di intelligence, ha scritto che circa un milione di persone erano morte, sia ucraini che russi. Ben diverse le cifre dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) che ha verificato dall’inizio dell’invasione russa al 31 marzo 2025 i civili rimasti uccisi sarebbero 12.910 e 30.700 quelli rimasti feriti.

Per quanto riguarda le perdite militari le cifre sono ancora più volatili. Kiev non ha mai fornito dati sulle proprie perdite, mentre la stampa ucraina riporta le perdite stimate inflitte ai russi. L’Ukrainska Pravda, che aggiorna costantemente i dati pubblicati nel suo sito web, oggi sostiene che sono 940.150 i soldati russi uccisi, mentre nel settembre scorso Bbc News ne stimava circa 70 mila. L’agenzia di stampa russa Tass nel gennaio scorso ha affermato che oltre un milione di soldati ucraini sono rimasti uccisi o feriti in azione dall’inizio di quella che Mosca chiama ancora “operazione militare speciale”.

Il balletto delle cifre volteggia allo stesso modo anche per altri capitoli. Ad esempio Kiev sostiene di aver abbattuto 370 aerei e 335 elicotteri delle forze armate russe e di avergli anche distrutto ben 10.676 carri armati. Più attendibile sembra il numero numero totale di prigionieri scambiati tramite la mediazione degli Emirati Arabi Uniti, che ora ammonta a 3.479 .

Per quanto riguarda gli investimenti, nel 2023, la Russia ha speso circa 109,45 miliardi di dollari per le sue attività militari, con un aumento di quasi il 7% rispetto all’anno precedente. L’Ucraina, dal canto suo, ha aumentato la sua spesa militare del 57% tra il 2022 e il 2023. Nel 2022, quando iniziò l’invasione russa dell’Ucraina, si stimava che l’Ucraina avesse speso oltre 41 miliardi di dollari USA correnti per la difesa. Quest’anno, il parlamento ucraino ha approvato il bilancio statale 2025 in lettura definitiva, stanziando maggiori fondi per gli sforzi di difesa. pari a 53,7 miliardi di dollari, pari a circa il 26% del suo prodotto interno lordo.