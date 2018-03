Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 novembre 2009 14.41 16 novembre 2009 - 14:41

BRUXELLES - Per le nomine di presidente stabile dell'Unione europea, e di Mister Pesc, l'Alto rappresentante per la politica estera, "ci sono ancora sul tavolo almeno 20 nomi di candidati". Lo ha riferito ai giornalisti il ministro degli Esteri finlandese Alexander Stubb, a margine di una colazione di lavoro tra i ministri esteri della famiglia dei Popolari europei, a Bruxelles.

"Quattro giorni è un periodo di tempo molto lungo" ha anche detto Stubb facendo riferimento al vertice Ue di giovedì prossimo, che dovrà scegliere i candidati per i due posti.

"I ministri degli esteri sono importanti, ma poi chi decide alla fine sono i grandi leader", ha anche sottolineato Stubb, confermando che resta alta l'incertezza sul nodo nomine.

