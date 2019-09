L'Assemblea nazionale (An, opposizione) venezuelana ha approvato ieri all'unanimità una risoluzione con cui ha ratificato che Juan Guaidó è confermato quale legittimo presidente ad interim del Venezuela.

Il testo approvato dalla An sostiene che si consacra "l'appoggio politico senza restrizioni alla leadership di Juan Guaidó come presidente del Parlamento e anche come presidente ad interim (...) fino alla fine dell'usurpazione" di Nicolás Maduro.

In base a questa decisione Guaidó, riconosciuto come presidente ad interim da oltre 50 Paesi, continuerà a guidare l'Assemblea nazionale dopo il 5 gennaio, data di scadenza del suo attuale mandato.

