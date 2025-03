Twint: novità per commercio online, arrivano acquisti più veloci

Keystone-SDA

Twint punta a rafforzare la sua presenza nel settore del commercio online: la soluzione di pagamento tramite smartphone offerta dalle banche elvetiche ha annunciato oggi diverse novità per i rivenditori.

2 minuti

(Keystone-ATS) Quella probabilmente più interessante nell’ottica del consumatore è la possibilità di offrire alla clientela un cosiddetto Express Checkout. Concretamente gli utenti di Twint possono creare un’identità elettronica con i propri dati di consegna (nome e indirizzo), memorizzati in modo definito sicuro nella propria app (cioè su un server in Svizzera).

Questo permetterà ai clienti in questione di trasmettere i dati al negoziante online con un solo clic. “La noiosa creazione di profili e la compilazione di moduli con nomi, indirizzi per ogni nuovo acquisto appartengono ormai al passato”, affermano i promotori in un comunicato odierno. L’acquisto online viene completato con un solo clic su Twint Express Checkout e la successiva conferma del pagamento, anche senza dover creare un account presso il rivenditore.

La società anonima Twint è stata fondata nel settembre 2016. L’anno successivo i primi istituti banche hanno lanciato proprie app con collegamento diretto al conto bancario. Oggi si contano oltre 5 milioni di utenti attivi. L’azienda ha sede a Zurigo e appartiene a UBS, Raiffeisen, Postfinance, Banca cantonale vodese (BCV), Banca cantonale di Zurigo (ZKB), alla società di servizi finanziari SIX e all’operatore di pagamenti francesi Worldline.