Un mandato relativamente breve per Viola Amherd in CF

Keystone-SDA

Entrata in carica il primo gennaio 2019, la 62enne Viola Amherd lascerà il Consiglio federale il 31 marzo dopo sei anni e tre mesi di mandato. La sua permanenza in Governo è piuttosto breve rispetto ai mandati di altri consiglieri federali.

3 minuti

(Keystone-ATS) Gli ultimi due a dimettersi prima della vallesana, Alain Berset e Simonetta Sommaruga, avevano entrambi trascorso dodici anni in Consiglio federale. Ueli Maurer aveva lasciato il Governo dopo quattordici anni di mandato. Doris Leuthard e Johann Schneider-Ammann erano rimasti ministri rispettivamente per poco più di dodici anni e otto anni.

In passato Carl Schenk, ritiratosi nel 1895, rimase in Governo per 32 anni. Adolf Deucher (1912) trascorse 29 anni in Consiglio federale, Giuseppe Motta (1940) solo un anno in meno. Philipp Etter (1959) fu consigliere federale per 25 anni, guadagnandosi il soprannome di “eterno”.

All’estremo opposto, il mandato più breve è stato quello di Louis Perrier, morto nel 1913 appena 14 mesi dopo la sua elezione. Dal canto suo, Christoph Blocher, non rieletto nel 2007, non ha superato i quattro anni di mandato, poco meno di Ruth Metzler, alla quale era succeduto nel 2003. Elisabeth Kopp (partita nel 1989) e Alphons Egli (1986) sono stati ministri per quattro anni, mentre Rudolf Friedrich (1984) per nemmeno due.

Nella media in termini di età

Eletta nel dicembre 2018, Viola Amherd aveva allora 56 anni. In termini di età è nella media rispetto ai suoi colleghi attualmente in Consiglio federale. Anche Guy Parmelin e Ignazio Cassis avevano 56 anni al momento della loro elezione. Karin Keller-Sutter e Albert Rösti ne avevano 55, mentre Elisabeth Baume-Schneider e Beat Jans 59.

Alain Berset, che si è ritirato dal Governo poco più di un anno fa, è stato uno dei più giovani consiglieri federali della storia. Era entrato in carica pochi mesi prima del suo quarantesimo compleanno, abbassando l’età media dell’esecutivo.

Dal 1945, solo Ruth Metzler aveva fatto meglio: aveva 34 anni quando era stata eletta nel 1999. Ma il primato spetta a Numa Droz, eletto nel 1875 all’età di 31 anni.

Come la maggior parte dei consiglieri federali degli ultimi anni, Viola Amherd rinuncia al suo seggio prima dell’età pensionabile. Fa eccezione Ueli Maurer, che si era ritirato all’età di 72 anni. Altra eccezione è costituita da Hans-Rudolf Merz, che aveva quasi 68 anni quando ha rassegnato le dimissioni. Dal canto suo, Moritz Leuenberger aveva 64 anni quando lasciò il Governo nell’ottobre del 2010, dopo 15 anni di permanenza nell’esecutivo.