USA: Trump annuncia dazi per 12 paesi, “non fermi al 100%”

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi pesanti dazi contro una serie di paesi, ma non la Svizzera. Le tariffe sono "definitive, ma se dovessero proporre un'offerta diversa....", ha detto rispondendo ai reporter. "Direi ferme, ma non ferme al 100%."

2 minuti

(Keystone-ATS) Incalzato dalle domande, Trump ha precisato che la scadenza del 1. agosto per l’entrata in vigore dei dazi è “definitiva, ma non definitiva al 100%, perché se chiamano e dicono ‘Vorremmo fare qualcosa in modo diverso’…”. Il presidente insomma ha lasciato intendere che ci sono ancora margini per trattare.

Trump ha anche affermato che “abbiamo già incassato tariffe per un valore di oltre 100 miliardi di dollari, ma non abbiamo ancora iniziato”.

Trump ha annunciato che imporrà dazi del 40% al Myanmar e al Laos dal 1. agosto, mentre per la Cambogia e la Thailandia essi si attestano al 36%. Quelli per il Bangladesh e la Serbia sono del 35%, quelli per l’Indonesia al 32%, e quelli per il Sudafrica – paese che da tempo il presidente critica per il trattamento riservato ai bianchi – sono fissati al 30%, al pari di quelli della Bosnia Erzegovina. Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Kazakistan e Tunisia avranno da parte loro tariffe del 25% sui prodotti destinati agli Stati Uniti.

Intanto, riferisce Politico citando un diplomatico di Bruxelles e un dirigente nazionale, gli Stati Uniti avrebbero proposto un accordo all’Unione europea che manterrebbe una tariffa base del 10% su tutti i prodotti dell’UE, con alcune eccezioni per settori sensibili come aerei e alcolici. I contorni di un accordo commerciale sono ancora incerti, hanno sottolineato fonti diplomatiche, e qualsiasi accordo è soggetto all’approvazione di Trump per procedere.

Washington non ha dato alcuna indicazione di voler esentare settori politicamente sensibili come quello automobilistico, siderurgico e dell’alluminio o farmaceutico, come richiesto da Bruxelles. Francia, Italia e Irlanda sarebbero tuttavia probabilmente soddisfatte delle esenzioni per alcolici e aeromobili.