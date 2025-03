Via libera Finma a prima piattaforma regolamentata per blockchain

Keystone-SDA

Via libera della Finma, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, alla prima piattaforma svizzera regolamentata per gli attivi digitali - tra cui le criptovalute - che opera tramite blockchain.

1 minuto

(Keystone-ATS) Si tratta di un progetto di BX Digital, una consociata di BX Swiss SA e parte della tedesca Börse Stuttgart Gruppe, sesto gruppo borsistico europeo.

La concessione dell’autorizzazione della Finma per la gestione di un sistema di trading DLT (Distributed Ledger Technology) è un passo importante verso la definizione di nuovi standard di efficienza del mercato dei capitali e di accesso ai clienti nel settore degli attivi digitali, scrive BX Digital in un comunicato odierno.

BX Digital ha richiesto l’autorizzazione per la gestione di un sistema di negoziazione DLT cosiddetto piccolo, che non consente di superare i valori soglia definiti nell’Ordinanza sull’infrastruttura finanziaria (OInFi), precisa da parte sua in una nota la Finma. Di conseguenza beneficia di alcune agevolazioni regolamentari.