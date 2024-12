Via libera per acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom

Keystone-SDA

Swisscom dovrebbe poter rilevare come previsto Vodafone Italia.

2 minuti

(Keystone-ATS) Dopo la luce verde a metà novembre da parte dell’italiana Autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno dato il via libera all’operazione da 8 miliardi di euro (7,44 miliardi di franchi) anche il competente Ministero per le imprese e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Lo ha comunicato questa sera Swisscom.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha autorizzato la transazione il 20 dicembre. Allo stesso tempo, l’azienda di telecomunicazione elvetica ha assunto una serie di impegni relativi all’offerta per i prossimi tre anni, si legge nella nota.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva già approvato l’operazione il 19 dicembre. Swisscom prevede di completare la transazione nel primo trimestre del 2025.

A fine febbraio Swisscom ha annunciato l’intenzione di acquisire Vodafone Italia e a metà marzo ha firmato il contratto di acquisto. Secondo il Consiglio federale, tutte le condizioni per l’acquisizione erano soddisfatte.

Vodafone Italia sarà fusa con la filiale di Swisscom Fastweb e quale presidente della direzione della futura società in Italia è stato designato Walter Renna.

Vodafone Italia e Fastweb si completano a vicenda, essendo Fastweb affermata nella rete via cavo e Vodafone Italia nella telefonia mobile. In termini operativi, l’operazione dovrebbe generare sinergie per 600 milioni di euro (558,36 milioni di franchi) all’anno a partire dal 2029.

Fastweb e Vodafone Italia raggiungeranno un fatturato combinato di 7,3 miliardi di euro e un utile operativo (EBITDA) combinato di 2,4 miliardi di euro.