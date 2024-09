Basilea, la città delle persone centenarie

101 anni: Edith Hug nella sua stanza nella Basler Generationenhaus. SRF/Martina Inglin

Nuove statistiche dimostrano che la percentuale più alta di persone centenarie vive nel Cantone di Basilea Città. Una visita a Edith Hug (101 anni).

3 minuti

La Svizzera è sempre più vecchia: dal 1950, il numero di persone centenarie è quasi raddoppiato ogni dieci anni. Dal 2018 si sono aggiunti quasi 100 centenari all’anno. Lo ha annunciato di recente l’Ufficio federale di statistica, aggiungendo che la percentuale più alta di ultracentenari rispetto alla popolazione residente vive nell’estremo nord e nell’estremo sud della Svizzera, in Ticino e a Basilea Città.

Edith Hug, di Basilea, è una di loro, nata nel 1923. “Non avrei mai pensato di vivere fino a questa età. Ma ora ci sono, ed è un grande dono”, dice nel suo forte dialetto basilese.

Foto degli anni Venti

Nella sua stanza sono appese molte foto, ad esempio una in bianco e nero di due bambine con un bel vestito della domenica: lei e la sorella. Edith Hug aveva sei anni. La foto è stata scattata nel 1929. Ha un bel ricordo di quei tempi.

Ma molte cose oggi sono migliori di una volta: “I giovani possono dire quello che vogliono”, dice. E il fatto che si possano inviare le foto delle vacanze con il cellulare è piuttosto pratico, afferma.

Non riesce a spiegarsi come mai abbia vissuto più di 100 anni. L’ex parrucchiera ipotizza che dormire molto e mangiare bene l’abbia certamente aiutata.

Anche il medico cantonale di Basilea, Simon Fuchs, può solo fare delle ipotesi sul perché così tanti centenari vivano proprio nel Cantone di Basilea Città. “Non conosciamo le ragioni esatte. Potrei immaginare che la buona assistenza sanitaria svolga un ruolo importante”.

Inoltre, esiste un’infrastruttura pensata per le persone anziane, ad esempio per quanto riguarda i trasporti pubblici e i servizi e le attività di supporto. Tuttavia, una popolazione più anziana comporta anche costi più elevati per un Cantone. Ma Basilea Città si trova nella comoda posizione di avere un gettito fiscale in crescita e il Cantone genera regolarmente eccedenze di centinaia di milioni di franchi. Anche in questo ambito, la città sul Reno occupa una posizione di rilievo.

Da due anni Edith Hug vive nella Generationenhaus di Basilea, una struttura dove vivono sotto lo stesso tetto persone anziane e giovani, compresi i bambini piccoli. “Sono sempre felice di vedere i piccoli. Sono semplicemente adorabili”.

Attualmente Hug è molto felice grazie anche a Frieda, la sua pronipote di tre anni. “Frieda mi fa venire voglia di restare qui ancora più a lungo”, dice Hug. Edith Hug ha ricevuto un ospite illustre per il suo 100° compleanno. Beat Jans, allora presidente del Governo cantonale di Basilea, passò a farle gli auguri e a portarle un mazzo di fiori. Hug ricorda quel giorno di aprile di un anno fa: “Era una domenica mattina e lui non era ancora consigliere federale”.

Quanti altri compleanni ci saranno? “Per quanto mi riguarda, può andare avanti così per molto tempo. Ma solo se rimane così com’è adesso”, sottolinea la 101enne, sorridendo soddisfatta.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz