I morsi di cane sono in aumento, ma non esistono regole a livello nazionale per chi ne possiede

Questo cane non mostra alcun comportamento aggressivo, frequenta un corso con la sua padrona. Keystone / Gaetan Bally

Con 560'000 cani in Svizzera, i morsi sono sempre più frequenti. Il mosaico di norme cantonali è chiaramente inadeguato.

4 minuti

Che si tratti di Basilea Città, Lucerna o San Gallo, il numero di morsi di cane è aumentato ovunque nel 2023. Nel solo Cantone di Zurigo, le segnalazioni di incidenti con cani sono aumentate di un quarto abbondante, passando da 660 a 840 casi.

Stress e troppi cani importati

Ci sono sempre più cani e sempre più persone, dice Stefan Buholzer, vice veterinario cantonale di Zurigo. Di conseguenza, ci sono più incontri, soprattutto nelle aree ricreative locali, con un aumento del potenziale di conflitto.

Altri sviluppi

Lo stress dovuto alla densità della popolazione umana e canina è una delle ragioni di questo incremento. Ci sono più di 560’000 cani per nove milioni di abitanti.

Tuttavia, il gran numero di quattrozampe spiega solo in parte l’aumento delle aggressioni, afferma il veterinario cantonale di Lucerna Martin Brügger. Questo perché oggi le persone tendono a recarsi più rapidamente dal medico o in un centro veterinario in caso di incidente. Un’altra ragione è l’alta percentuale di cani importati: “L’esperienza ha dimostrato che ci sono molti problemi con questo gruppo”.

Addestramento obbligatorio prima dell’acquisto

Anche Ulrich Beer vede i cani importati come un problema. Il presidente dell’associazione SCS Cane svizzeroCollegamento esterno è convinto che i rifugi per animali, gli allevatori e le allevatrici locali applichino criteri rigorosi nell’assegnazione dei cani. Tuttavia, ciò è di scarsa utilità se il cane viene semplicemente importato.

Beer chiede quindi un corso obbligatorio per gli e le aspiranti proprietari e proprietarie di un primo cane. Questo corso teorico dovrebbe insegnare alle persone le diverse esigenze dell’animale. “Posso immaginare che alcune persone si astengano dall’acquistare un cane sulla base delle informazioni fornite”, afferma Beer.

Sette anni fa, un corso nazionale di addestramento obbligatorio per cani è stato abolito dopo poco tempo essere stato introdotto. Zurigo è uno dei pochi Cantoni in cui esistono ancora corsi obbligatori per tutti i cani di grossa taglia. Presto questi corsi saranno validi anche per i cani di piccola taglia.

Nel Cantone di Zurigo i cani vengono portati anche all’asilo o a scuola. A questo scopo, il Cantone offre corsi gratuiti con cani. “I bambini imparano a gestire i cani. Soprattutto, imparano a rispettarli”, dice Buholzer.

Cantone di Lucerna: test per i primi proprietari di cani

Nel Cantone di Lucerna, da un anno e mezzo è in vigore un corso di formazione obbligatorio per i proprietari e le proprietarie di cani che si avvicinano per la prima volta al mondo canino: “Speriamo che ciò riduca le segnalazioni di morsi e di cani aggressivi”, afferma il veterinario cantonale Martin Brügger.

Non basta frequentare il corso, bisogna superare delle prove con il proprio cane. Ad esempio, incontri con cani estranei e con persone che fanno jogging o vanno in bicicletta. Solo quando il cane si comporta in modo impeccabile, si riceve la licenza di proprietario. Non è ancora chiaro se la misura darà dei risultati, perché il tempo necessario per ottenere la licenza è proprio di un anno e mezzo.

La licenza per cani esiste anche nel Canton Vallese e Basilea Città sta valutando di introdurla. In qualità di massimo esperto in ambito di proprietà di cani della Svizzera, Beer vorrebbe comunque una standardizzazione, ma non a qualsiasi prezzo.

“Se una legge nazionale sui cani dovesse assomigliare a quella del Canton Ticino, con un elenco enorme di razze e l’obbligo di usare il guinzaglio, non sarebbe affatto nel nostro interesse. Ma pensiamo che una legge sui cani sul modello di quella di Lucerna sia perfettamente sensata”. Per il momento, tuttavia, la questione rimarrà probabilmente cantonale.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz. Revisione Si

