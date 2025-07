VS: Grande Dixence, riapertura strada prevista per metà agosto

La strada di accesso alla diga è stata chiusa dopo il distacco di una frana avvenuto il 12 luglio. Keystone-SDA

L'accesso alla diga della Grande Dixence (VS) rimane chiuso a seguito di una grossa frana avvenuta il 12 luglio. È tuttora in corso una fase di osservazione per monitorare l'evoluzione geologica dell'area e si spera che la strada possa riaprire a metà agosto.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Stiamo lavorando all’installazione di un sistema di monitoraggio automatico con semafori che consentirebbe di riaprire la strada in modo controllato”, ha indicato oggi il comune di Hérémence (VS) nel suo ultimo aggiornamento. Le autorità comunali hanno definito “non significativo” il rischio per la sicurezza della diga.

L’obiettivo è di riaprire l’accesso al sito entro la metà di agosto, se “l’evoluzione geologica sul terreno” lo consente. “La priorità rimane la sicurezza della popolazione, dei visitatori e dei lavoratori sul sito”, viene precisato.

Fino a quando la situazione non tornerà alla normalità, tutto il traffico verso la Grande Dixence, compresi i ciclisti e i pedoni, è vietato, con conseguente chiusura del sito e delle sue strutture turistiche. Anche l’accesso attraverso il sentiero di Méribé è chiuso.

Sabato 12 luglio, circa 5’000 m3 di roccia si sono staccati da una parete che domina il sito. Quattro giorni dopo, per ragioni di sicurezza, il comune di Hérémence ha annunciato la chiusura totale dell’accesso alla diga.