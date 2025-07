Zoo Basilea: numero di giovani cicogne più che quadruplicato

Keystone-SDA

Quest'anno lo zoo di Basilea ha già registrato la nascita di 88 piccoli di cicogna bianca: nel 2023 si era raggiunto il numero record di 90, mentre nel 2005 si erano schiuse solo 20 uova, ha comunicato oggi lo stesso zoo.

(Keystone-ATS) Le ragioni principali della crescita della popolazione sono da ricercare nel fatto che gli uccelli iniziano a riprodursi all’età di tre anni e trovano cibo a sufficienza, indica la nota. Molti dei volatili nati negli ultimi anni sono ormai sessualmente maturi e tornano nella loro regione d’origine per cercare siti adatti alla nidificazione.

La cicogna bianca negli anni Cinquanta era considerata estinta in Svizzera, scrive lo zoo di Basilea. Da allora, progetti di reintroduzione di successo hanno permesso a una popolazione crescente di stabilirsi, anche allo zoo di Basilea. Tuttavia, gli animali dipendono in modo particolare da habitat adatti per l’allevamento dei loro piccoli.

Per le cicogne sono per esempio problematici la progressiva intensificazione dell’agricoltura e il drenaggio dei prati umidi, in quanto limitano l’offerta di cibo. Inoltre può capitare che i genitori nutrano i piccoli con materiali inadatti, come gomma o plastica, che possono compromettere la loro salute.

Sebbene la reintroduzione delle cicogne bianche nella regione di Basilea sia incoraggiante, come ha indicato lo zoo, pone anche delle sfide. Ad esempio, i nidi sono molto pesanti e potrebbero danneggiare gli alberi o addirittura cadere. Tuttavia, gli interventi sui nidi sono consentiti solo con un’autorizzazione ufficiale perché gli animali sono protetti dalla legge in Svizzera.