Zurigo: Street Parade, attese centinaia di migliaia di visitatori

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Centinaia di migliaia di persone sono attese oggi a Zurigo per la 31esima edizione della Street Parade. A partire dalle 14.00 il primo dei 28 carri – chiamati “Love Mobile” – sfilerà lungo un percorso di due chilometri sul lungolago della città sulla Limmat.

Ad accompagnare il folto pubblico si attendono temperature estive. Prima dell’inizio del corteo, a partire dalle 13 vari DJ allieteranno la folla da otto palchi diversi, inaugurando l’edizione dell’evento di musica elettronica che si svolgerà sotto l’egida del motto “Prefer: Tolerance” (da intendere come “preferire la tolleranza”, ndr).

Negli ultimi anni, gli organizzatori hanno stimato un numero di visitatori pari a circa 900’000, rendendo la Street Parade il più grande evento del suo genere al mondo. Tralasciando la pausa nel periodo pandemico, la manifestazione si svolge a cadenza annuale dal 1992, anno in cui erano accorsi 2000 appassionati di danza.

Qualora sussistesse una minaccia concreta legata al terrorismo, l’evento potrebbe essere cancellato con breve preavviso in qualsiasi momento, come è accaduto per i concerti di Taylor Swift a Vienna questa settimana, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento alla testata in lingua tedesca della Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Alla stregua di quanto avvenuto durante l’edizione della Street Parade dell’anno scorso, è previsto il deposito per le bottiglie in PET e le lattine di bevande presso gli stand del catering ufficiale, al fine di ridurre le montagne di rifiuti prodotti. Le bottiglie di vetro non vengono utilizzate a causa del rischio di lesioni e i visitatori sono invitati a non portarle con sé. Gli organizzatori intendono inoltre adottare misure coerenti contro il littering per ridurre la quantità di rifiuti: chiunque venga colto in flagrante sarà denunciato alla polizia, avvertono.

La parata termina solitamente intorno alle 22.00, ma la musica viene suonata sui palchi lungo il percorso fino a mezzanotte. In seguito, la festa continua nei numerosi after-party nei club di Zurigo.