直接民主制
スイスの民主主義
高齢化社会
文化
仕事の未来
人口動態
歴史
ディベート
すべての議論を見る
スイスの政治

スイスはデジタルIDの導入に踏み切る準備ができているのか？

9月28日、スイス有権者はデジタルIDの導入の是非をめぐり票を投じる。投票の内容をスイスインフォの記者が解説する。

このコンテンツが公開されたのは、
1 分

SWI swissinfo.chの連邦政治取材班。在外スイス人向けにスイス政治を報道。 ヌーシャテル大学のジャーナリズム・メディア・アカデミーで学んだ後、地方メディアで働き、Journal du Jura、Canal 3、Radio Jura bernoisの編集部で働いた。2015年からはSWI swissinfo.chの多言語編集部に勤務し、情熱を持って職業を実践。

経験豊富なビデオジャーナリストで、説得力のあるマルチメディアのストーリーテリングを通して、複雑なトピックをわかりやすく魅力的に伝えることに情熱を注ぐ。社会問題や環境問題に焦点を当て、幅広いトピックについて様々な形式のビデオを制作し、モーショングラフィックスやストップモーションアニメーションを使ったインパクトのある説映画、英文学、ジャーナリズムを学ぶ中で、スイス全土のラジオ、テレビ、印刷物で経験を積んだ。ロカルノ映画祭の映像・音響チームで働いた後、2018年にSWI swissinfo.chに入社し、国内外のルポルタージュを制作。明ビデオを得意とする。

スイスでは身分を証明するとき、身分証明書またはパスポートを使用する。9月28日に国民投票にかけられるデジタルID（e-ID）法は、デジタル化したIDを導入することを目的としている。

最初の法案は、その管理が民間業者に委託されるという理由から、2021年の国民投票で否決された。現在の法案は、国が単独で管理し、取得は任意かつ無料だ。

在外スイス協会は8月末、e-IDを支持する決議を採択した。この制度が在外スイス人にとって特に有用であり、スイス行政サービスへのアクセスが簡素化されるとの立場だ。また、電子投票やオンライン署名収集を発展させる上で不可欠な基盤とも考えている。

しかし、議論は依然として活発だ。海賊党、国民党青年部、そして新型コロナウイルス対策に反対する団体で構成される委員会が同案に反対する。国家による監視やプライバシーの侵害を懸念している。

仏語からの翻訳：宇田薫

世界の読者と意見交換

担当： Benjamin von Wyl

あなたの国は民主主義の敵に立ち向かうことができると信じていますか？

民主主義は内外から挑戦を受けています。自国の制度をどのように評価しますか？

担当： Romy Katy

お住まいの国ではデジタルID（e-ID）が利用可能ですか？

デジタルIDの利点や不安、あなたはどう考えますか？

担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

