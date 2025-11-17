やせ薬、錠剤は期待の星？

患者の注射への嫌悪感が強いことから、製薬会社は「聖杯」とみなされてきた錠剤減量薬の開発を急ぐ Keystone / Gaetan Bally

世界大手製薬企業が減量薬の開発を急ぐ中、先行する2社は注射剤の代わりに錠剤に重点を移し、多額の資金を投資している。

Hannah Kuchler in London, Financial Times

第一次世界大戦中、軍需工場で働く女性たちの体重が急減し始めた。この「カナリア・ガールズ」たちは、DNPと呼ばれる黄色の有毒化学物質を扱っていた。代謝を速め、脂肪燃焼を促進する化学物質だった。

間もなく、製薬会社はDNP（2,4-ジニトロフェノールの略）を錠剤の形で販売するようになった。減量薬の需要は非常に高く、服用量が多いと白内障や皮膚損傷、死に至ることさえあったにもかかわらず、売上げは急増した。

19 世紀後半の動物の甲状腺抽出物から 1990 年代のフェンフェン食欲抑制剤に至るまで、人々の飽くなき減量願望は、数多くの推奨されない薬物の実験へと人々を導いてきた。

本記事配信の背景 最新の減量薬は世界中の製薬業界の医薬品製造・販売方法を一変させた。現在、肥満治療薬の開発に数十億ドルもの資金が投じられている。スイスも例外ではなく、北部バーゼルに本社を置くロシュも、減量薬の開発競争に参戦する。スイスの製薬業界に関する記事一覧はこちら。 Swissinfo/jdp加筆

同時に、科学者たちは安全な肥満薬の開発に尽力してきた。1990年以降、成人の肥満率が倍増し、人々の健康に甚大な被害をもたらしている。医療費も爆発的に増えていることから、肥満薬への需要はさらに高まっている。

アメリカで2021年に注射薬「ウゴービ」、2023年に「ゼップバウンド」が承認されたことは、科学者たちにとって画期的な成果だった。だがその後も、錠剤肥満薬の探求が続いている。経口投与は利便性が高く、多くの人が注射を嫌がるため、錠剤は長らく減量薬の「聖杯」とみなされてきた。

それは一見するよりはるかに困難な挑戦だ。研究者たちは、腸が薬の成分を分解し、効果が現れる前に阻害する働きを回避する方法を、数十年にわたって研究してきた。だがここ数年だけでも、米ファイザー、米アムジェン、スイスのロシュといった大手製薬会社が、臨床試験で効果が期待できず肥満薬の開発を中止した。

だが今年、この問題が解決の日を見たかもしれない。ウゴービを製造するノボノルディスク（デンマーク）とゼップバウンドを製造する米イーライリリーがそれぞれ錠剤版の良好な治験結果を発表し、来年中に承認される見込みだ。ライフサイエンスコンサルティング会社ClearView Healthcare Partnersのパートナー、サム・ユリン氏は、これらの錠剤は「重要な前進」だとみる。

ユリン氏は「注射剤により、処方箋による減量が標準的な治療法として確立された。そして今、経口剤によってそれが当たり前で日常的な存在になる」と語った。

減量薬はブロックバスター（大型新薬）になると予想されている。2030年以降、肥満治療薬の市場は毎年1000億ドルを超え、うち5分の1から3分の1はを錠剤が占めるとの試算がある。今はノボとリリーが市場を独占するが、いずれは寡占を打破する道筋を他社に提供するかもしれない。

だが、錠剤が革命的なものになるのか、それともニッチな代替品に留まるのかは議論の余地がある。患者は注射に驚くほど慣れており、数年後には、錠剤は安価な特許切れ注射薬と競合することになる。

投資家たちも、現在の減量市場が当初期待していたほど有望ではないかもしれないと不安に陥り、ノボの株価は昨年急落した。同様に、初の錠剤の市場化が結局は変革をもたらさないかもしれないとの懸念が出ている。

一方、錠剤は注射剤にはない有用な適応性を持つ可能性もある。ノボとリリーに対抗する大手製薬企業は、経口肥満治療薬に投資している。心臓病や腎臓病など、関連性が高く既に販売薬のある疾患と連携させることができると期待する。

アストラゼネカのバイオ医薬品研究開発担当執行副社長、シャロン・バー氏は、減量薬は「肥満治療の方法を根本的に変える可能性がある」と語る。

「これらの治療法を単に肥満治療として考えると、この病気の相互関連性を見落としてしまう。これらの治療法は利便性を高めるが、重要なのは新たな固定用量の薬を併用して代謝や心血管、腎臓の複数の疾患に対処する可能性を切り開くことだ」

長い旅

こうした見方に至るには、1990年代に始まった長い旅がある。当時、糖尿病治療薬の開発に注力していた科学者たちは、インスリンの分泌を促し血糖値の変動を抑えるホルモン「GLP-1」の実験を始めた。マウスの体重が減少し始めたところ、GLP-1が食欲を抑制することが分かった。

GLP-1薬は、従来の減量薬の問題点を克服した。効果は実証され、患者は体重が15～20%減少した。また、副作用も比較的軽く、主に筋肉量の減少や吐き気、嘔吐といった症状が一部の患者に現れるだけだった。

だがそれを錠剤の形にしようとする試みは、壁に突き当たった。GLP-1の合成版である小さなたんぱく質「ペプチド」は、胃酸に触れると作用が止まる。ルイジアナ州ペニントン生物医学研究センターの最高医療責任者、フランク・グリーンウェイ氏は、ペプチドをステーキを構成するたんぱく質に例える。「ステーキを一切れ食べるだけで消化される」

2000年代初頭に肥満治療薬の開発に着手したノボ ノルディスクは、2007年に潜在的な解決策にたどり着いた。同年、同社はニュージャージー州に拠点を置くエミスフィア社との協業を開始し、2020年には買収した。エミスフィア社はSNACと呼ばれるバリアを開発していた。ペプチドを胃の酵素から保護し、腸で吸収されやすくするものだ。

肥満を超えた健康の改善

ノボはSNACと、GLP-1の合成版「セマグルチド」（ウゴービの有効成分）を組み合わせることで、糖尿病患者向けの錠剤「リベルサス」を開発し、2019年に承認された。同じメカニズムを用いた抗肥満薬は、今年行われた後期臨床試験で、64週間で16.6%の体重減少を示した。注射剤とほぼ同じ成果だ。

錠剤を一から開発するのではなく、同じ有効成分を使用することには利点がある。ノボはセマグルチドが肥満以外にも心臓発作の予防や腎不全のリスク低減など、健康改善に効果があることを証明するための投資を行っていたことだ。同社は注射剤の臨床試験データに基づき、米国食品医薬品局（FDA）がセマグルチドが重篤な心血管イベントのリスクを低減すると推奨することを期待する。医師にとっても魅力的な話だ。

米シンクタンクの外交問題評議会のプラシャント・ヤダフ上級研究員（国際保健担当）は、SNACは長年ビタミン剤に使用されてきたため、ノボは「実証済みの技術」を発見したと説明する。

ノボは、開発中の別の錠剤「アミクレチン」にもSNACを利用する。GLP-1と、満腹感を促進するホルモン「アミリン」の両方を模倣したものだ。ノボのマーティン・ランゲ最高科学責任者は、アミクレチンは、同社が開発中の別の注射剤（同じくアミクレチンを使用）と同等の減量効果をもたらす可能性があるとみる。この注射剤は臨床試験で、36週間で24.3%の減量効果が示された。

欠点

だがすべての問題が解決されたわけではない。ノボの錠剤を服用する患者は、服用後30分以内は水分の摂取、食事、他の薬剤の服用を避けなければならない。英バークレイズのアナリストによると、この制限は特に複数の薬剤を服用する糖尿病患者にとって介な障壁になっている。「医師と話をすると、彼らは概してリベルサスに対して非常に否定的な見方をしている」

ランゲ氏によると、臨床試験はその点が問題にはならないことを示した。減量中の患者は用法をきちんと守らなければならないが、「朝起きて、コップ一杯の水と一緒に錠剤を飲み、シャワーを浴び、それから階下に降りて朝食の準備をすればいい。基本的には習慣の問題だ」と言う。

ノボの減量薬にとってもう一つの足かせは、製造工程かもしれない。アナリストらは、1週間分の錠剤を服用するには、週1回の注射の3～10倍のセマグルチドが必要になると推定している。

ヤダブ氏は、セマグルチドの十分な生産がハードルとなる可能性が高いとみる。「経口剤に大幅シフトし、より高い用量のためにAPI（医薬品有効成分）の生産能力を3～4倍に増やす必要があるとなれば、それは制約となるだろう」

ノボはすでに、予測以上に需要が急増したため、ウゴービ注射剤の発売を延期せざるを得なかった。それは米国市場でイーライリリーに主導権を奪われた要因の一つだ。

だがノボは製造工程を改善し、錠剤の用量を減らしたと話す。臨床試験で低用量でも注射と同等の効果があると判明したためだ。体内で薬がより多く作用する新たな方法の探求に今も「専念」している。

ノボは、「当社は米国市場で経口セマグルチドの十分な生産能力を構築しており、承認されれば米国に供給できると考えている」と付言した。

イーライリリーは別の道へ

大西洋の向こう側では、イーライリリー社が減量薬の開発に全く異なる道を歩む。今年後半の承認申請を目指している。

同社は、ペプチドを錠剤に変える試みの欠点を認識したこともあり、日本の中外製薬から「オルフォルグリプロン」と呼ばれる新しい化合物のライセンスを取得した。

リリーの心臓代謝健康部門のケネス・カスター社長は、ペプチドベースの錠剤は非効率的であり、製造された薬剤全体のわずか2％しか体内で実際に効果がないと話す。

しかしカスター氏は、ペプチドではなく化学合成に基づく従来の錠剤の製造に必要な、新たな「低分子」の発見もまた困難であることを認めている。「それらは発見が難しい薬だ。毎年、広く使用される新しい種類の経口低分子薬が開発される例はごくわずかだ」

市場がリリー社が完全に解決したとみなしていないことは問題だ。同社が8月にオルフォルグリプロンを服用した患者の平均体重減少率が12.4%であったという試験結果を発表すると、株価は14%下落した。投資家は、この薬に対する期待値が低く、試験結果を直接比較できないにもかかわらず、ノボの経口セマグルチドよりも体重減少率が低かったことに失望した。

しかし、リリー社がノボ社に製造面で勝ち、市場投入を早めることができれば、開発競争に勝利する可能性はまだある。昨年末には既に5億ドル相当の在庫を積み上げており、現在では倉庫に数十億錠もの錠剤が保管されている。

寡占を打ち破る

ヤダブ氏は、低分子錠剤の製造は「全く異なる」と述べている。なぜなら、低分子錠剤は迅速にスケールアップできる化学合成に依存しているのに対し、セマグルチドは化学プロセスと生物学的プロセスの両方を組み合わせて製造されるからだ。生物学的製造法では、生きた酵母や細菌細胞を用いて巨大で複雑な分子を生産するため、本質的に変動が大きく、より厳密な管理が必要となる。

他の企業も、これまでノボとリリーが独占してきた減量市場に参入するため、錠剤の活用を模索する。アストラゼネカやロシュなど、複数の大手製薬会社が減量薬の臨床試験を続けている。

スタートアップ企業は、他の利点を持つ医薬品の開発を目指す。数週間に一度の服用で済む長時間作用型分子、副作用が少なく筋肉量の減少を防ぐと謳う医薬品、発展途上市場向けに大量生産が容易な医薬品の開発に取り組む企業もある。

英国に拠点を置くスタートアップ企業NodTheraのジョティス・ジョージ最高医療責任者は、市場の細分化という「自然な革命」が消費者に恩恵をもたらすだろうとみる。「この二大市場を打破するには、実際にイノベーションを起こす必要がある」

ストラクチャー・セラピューティクスの最高経営責任者（CEO）で、20年間GLP-1の研究に取り組んでいるレイモンド・スティーブンス氏は、錠剤によって肥満治療薬市場がはるかにアクセスしやすくなると考えている。一般的なコレステロール低下薬「スタチン」の市場が、ファイザーの後発薬「リピトール」が発売されても最終的に独占状態になったときの状況を例を挙げる。

「GLP-1分野は、まるでステロイド上のスタチンのようなものだ。スタチンと同様、GLP-1分野でも競争が激化するだろう。スタチンから10年後、リピトールは第6世代となり、より優れた薬、より入手しやすい薬を提供した」

市場規模は？

期待は高まっているものの、減量薬市場がどれほどの規模に成長するかは予測が難しい。製薬会社は既に肥満市場の規模を、上下両方向で誤って予測している。

ノボは当初、急増する需要に対応できるほどの注射剤を生産できなかった。昨年は需要の伸びが鈍化し、市場は再び驚愕しました。

ClearView Healthcare Partnersのユリン氏は、歴史的には経口薬の方が「商業的な観点からより魅力的な選択肢」とみなされていたと話す。だがペン型容器に針が隠された新しい注射剤は使いやすく、週に1回服用するだけで済む。「現在、注射剤は消費者の間で非常に好まれ、受け入れられている」

ClearViewが数千人の患者と数百人の処方医を対象に実施した調査は、注射針恐怖症の患者がなおもて存在し、錠剤を服用することで初めて減量薬を使用する可能性が高いと結論付けた。「経口薬を待ち望んでいた人が、たった一夜にして30%も増える可能性がある」一方、「市場規模が倍増することはない」と注記した。

ノボのランゲ氏は、注射剤が今後も最大の売り上げを占めるだろうという点には同意しつつ、経口剤も「相当なセグメント」になるだろうと話す。

リリーのルーカス・モンタルセ最高財務責任者（CFO）は9月の会議で、米国では過体重または肥満のため減量薬の対象となる1億5000万人の潜在患者がいるものの、「注射剤が苦手なため、実際には減量薬について考えもしていない人が多い。そのため、この薬はこうした患者にとって非常に役立つだろう」と述べた。

値段は？

調査会社エバリュエート・ファーマは、オルフォルグリプロンが来年承認されれば、リリーの売上高は2027年に32億ドル、2028年に68億ドルに成長すると予測する。

実際には、患者は注射と錠剤との間で切り替えることが可能だ。医師の中には、大幅な減量を必要としない人や、注射剤で減量した後に体重を維持したいという人にとっては経口薬の方がより良い選択肢だと考える人もいる。

価格は市場の発展に大きな影響を与えそうだ。ノボもリリーも、錠剤の価格をいくらに設定するかを明らかにしていない。まずは両社とも自社の注射剤と市場を食い合うことを避けたいのが本音だ。

だがひとたび新規参入者が現れれば、価格が下がり、市場が拡大する可能性がある。グラスゴー大学で肥満と糖尿病を専門とするナビード・サッター教授は、この錠剤は最終的に、医療制度が低体重の人々に薬を推奨するのに役立つ可能性があると話す。

「5～10年先を見据えれば、市場にはほぼ確実に3～4種の新薬が投入されるだろう。NHS（国民保健サービス）やその他の保健当局は、市場競争によって価格が下がればより多くの人々を治療できるようになることを期待しているし、そうなるべきだ」

減量薬はすでに製薬業界の医薬品販売方法に革命をもたらしている。医師へのマーケティングに精通した製薬会社は、SNSで著名人やインフルエンサーを活用したマーケティングを展開する。

減量薬の今後の成功は、薬効果よりも広告がカギを握っているともいえる。ユリン氏は「肥満薬の商業化方法はまさに変革期にあり、今後も市場を形成し続けるだろう。正直なところ、今後10年間は​​肥満市場以外にも大きな影響を与える可能性が高い」

追加取材：Patrick Temple-West（ニューヨーク）

