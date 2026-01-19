The Swiss voice in the world since 1935
「ダボス語」あなたにはわかる？

世界経済フォーラム
スイスには4つの公用語があるが、ダボスを頻繁に訪れる人々は第5の言語、「ダボス語」を習得している。一体どんな言葉なのか？

Henry Mance, Financial Times

「ダボス語」は要するに、世界経済フォーラム（WEF）の年次会合で話される英語のこと。その言葉に隠された真の意味はスイスドイツ語を理解するより難しいが、研鑽を積めば誰でも使いこなせるようになる。

コミュニケーションにおいては誤解は絶対に避けたいもの。ダボス語を完璧に理解したいなら、以下のリストが手助けになるはずだ。

ダボス語本当の意味
対話のための公平なプラットフォームの必要性は、これまで以上に高まっているダボス会議に参加する口実はいくらでもある
ダボスはヨーロッパの中心にあるダボスは本当に何もない場所にある
今年の会合のテーマは「対話の精神」権力を握っている馬鹿どもと話さねばならない
ここにいることを光栄に思うミニバスで2時間も揺られて、しかも歩道で転んでしまった
ダボスは初めてですか？あなたは話す価値すらないほど取るに足らない存在なのか？
エネルギー転換への期待は、実績ある技術を否定するものではない当社はベネズエラの石油に数十億ドルの投資を検討している
トランプ大統領は、急成長する経済圏との米国の関係について革新的なビジョンを示した大統領は支離滅裂な演説を行い、しかもカメルーンとカンボジアを混同しているように見えた
人類はまさに新たな可能性の時代に入った今は1月だ
ダボスほど、日々の日常から距離を置くのに完璧な場所はない大量解雇を発表したばかりで、オフィスからとんずらせねばならなかった
セッションがうまくいったと聞きましたよ！あなたのセッションは見ませんでした
これは創始者クラウス・シュワブが退任して以来初めてのフォーラムとなるついに彼を追い払うことができた
私の感覚では、リーダーたちはこの再構築された瞬間の恩恵を広範に提供できる準備ができている私はマッキンゼーに勤めている
AIリーダーシップランチに行く予定だ空腹すぎて、食べ物のためなら何でもする
私たちはまさにミニ・ラテラリズムの時代に入ろうとしている年に一度、広報チームに強制されて私はこの言葉を口にする
これがインドの瞬間インドからの顧客を獲得したい
これまでの予定から変更となり、学長はビデオリンクで参加されます彼は米特殊部隊に拉致されることを心配していた
LinkedInを利用していますか？あなたではない人と話したい
規制を減らすことではなく、より賢明な規制が重要だ規制緩和だ
ダボス会議の価値は、そこに集う人々にあるここには鉱物資源は一切ありません。本当に、トランプさん、何もないんです
失礼ですが、戦略責任者との打ち合わせが入っているんです午後3時に昼寝する。でないとカクテルパーティーで酔い潰れて寝てしまうから
2026年に関する私の3つの予測は以下の通りですこれから口にする言葉は、陳腐か間違っているかのどちらかだ
私は心に響く景色に遭遇したちょうどスキーをしてきたところだ
マシュー・フロイドのパーティーに行きますか？マシュー・フロイドのパーティーに連れて行ってくれる人が必要だ

ダボス語の知識は軽視すべきではない。これは強力なツールであり、使いこなせれば必然的に数千件のLinkedInリクエスト、ネットワーキング・メディテーションセッションへの招待、そして世界初のブロックチェーン駆動・量子対応型デートアプリへの投資機会をもたらすだろう。

ただダボス語を知っていることだけで、企業からダボス関連の経費が下りるかどうか――それはまた別の話だ。

Copyright The Financial Times Limited 2025

英語からのDeepL翻訳：宇田薫

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。


