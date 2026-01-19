「ダボス語」あなたにはわかる？
スイスには4つの公用語があるが、ダボスを頻繁に訪れる人々は第5の言語、「ダボス語」を習得している。一体どんな言葉なのか？
「ダボス語」は要するに、世界経済フォーラム（WEF）の年次会合で話される英語のこと。その言葉に隠された真の意味はスイスドイツ語を理解するより難しいが、研鑽を積めば誰でも使いこなせるようになる。
コミュニケーションにおいては誤解は絶対に避けたいもの。ダボス語を完璧に理解したいなら、以下のリストが手助けになるはずだ。
|ダボス語
|本当の意味
|対話のための公平なプラットフォームの必要性は、これまで以上に高まっている
|ダボス会議に参加する口実はいくらでもある
|ダボスはヨーロッパの中心にある
|ダボスは本当に何もない場所にある
|今年の会合のテーマは「対話の精神」だ
|権力を握っている馬鹿どもと話さねばならない
|ここにいることを光栄に思う
|ミニバスで2時間も揺られて、しかも歩道で転んでしまった
|ダボスは初めてですか？
|あなたは話す価値すらないほど取るに足らない存在なのか？
|エネルギー転換への期待は、実績ある技術を否定するものではない
|当社はベネズエラの石油に数十億ドルの投資を検討している
|トランプ大統領は、急成長する経済圏との米国の関係について革新的なビジョンを示した
|大統領は支離滅裂な演説を行い、しかもカメルーンとカンボジアを混同しているように見えた
|人類はまさに新たな可能性の時代に入った
|今は1月だ
|ダボスほど、日々の日常から距離を置くのに完璧な場所はない
|大量解雇を発表したばかりで、オフィスからとんずらせねばならなかった
|セッションがうまくいったと聞きましたよ！
|あなたのセッションは見ませんでした
|これは創始者クラウス・シュワブが退任して以来初めてのフォーラムとなる
|ついに彼を追い払うことができた
|私の感覚では、リーダーたちはこの再構築された瞬間の恩恵を広範に提供できる準備ができている
|私はマッキンゼーに勤めている
|AIリーダーシップランチに行く予定だ
|空腹すぎて、食べ物のためなら何でもする
|私たちはまさにミニ・ラテラリズムの時代に入ろうとしている
|年に一度、広報チームに強制されて私はこの言葉を口にする
|これがインドの瞬間だ
|インドからの顧客を獲得したい
|これまでの予定から変更となり、学長はビデオリンクで参加されます
|彼は米特殊部隊に拉致されることを心配していた
|LinkedInを利用していますか？
|あなたではない人と話したい
|規制を減らすことではなく、より賢明な規制が重要だ
|規制緩和だ
|ダボス会議の価値は、そこに集う人々にある
|ここには鉱物資源は一切ありません。本当に、トランプさん、何もないんです
|失礼ですが、戦略責任者との打ち合わせが入っているんです
|午後3時に昼寝する。でないとカクテルパーティーで酔い潰れて寝てしまうから
|2026年に関する私の3つの予測は以下の通りです
|これから口にする言葉は、陳腐か間違っているかのどちらかだ
|私は心に響く景色に遭遇した
|ちょうどスキーをしてきたところだ
|マシュー・フロイドのパーティーに行きますか？
|マシュー・フロイドのパーティーに連れて行ってくれる人が必要だ
ダボス語の知識は軽視すべきではない。これは強力なツールであり、使いこなせれば必然的に数千件のLinkedInリクエスト、ネットワーキング・メディテーションセッションへの招待、そして世界初のブロックチェーン駆動・量子対応型デートアプリへの投資機会をもたらすだろう。
ただダボス語を知っていることだけで、企業からダボス関連の経費が下りるかどうか――それはまた別の話だ。
