スイス・米国、関税15％に引き下げで合意

手を振るトランプ大統領
スイス当局はドナルド・トランプ大統領に感謝の意を表した Keystone-SDA

スイス連邦政府は14日、アメリカへの輸出関税が39％から15％に引き下げられると発表し、ドナルド・トランプ米大統領の建設的な取り組みに感謝の意を表した。

2 分
Keystone-SDA/SRF/Reuters
スイス連邦政府はX（旧ツイッター）に「スイスと米国は解決策を見出した。米国の関税は15％に引き下げられる」投稿した。15％は欧州連合（EU）と同じ関税水準だ。

スイス政府はトランプ大統領に感謝の意を表した。スイスのギー・パルムラン経済相と米通商代表部（USTR）のジェイミソン・グリア代表との最近の会談は「生産的」だったと付け加えた。

グリア氏は米CNBCとのインタビューで、詳細は本日中にホワイトハウスのウェブサイトで公表されると述べた。

同氏はCNBCに対し、この協定によりスイスは米国に多くの製造業を送り込み、対米貿易黒字を減少させるだろうと語った。またこの協定は医薬品、金精錬、鉄道設備も対象にしていると明らかにした。

英語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

