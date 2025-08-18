The Swiss voice in the world since 1935
直接民主制
トップ・ストーリー
このトピックの記事をすべて見る
スイスの民主主義
ニュースレターへの登録
すべてのニュースレターを見る
ニュース
文化

ロカルノ映画祭、三宅唱監督「旅と日々」に金豹賞

三宅唱監督と金豹賞のトロフィー
三宅唱氏が脚本・監督を手掛けた映画「旅と日々」は、漫画家つげ義春氏の漫画を原作とする2つの独立したプロットで構成されている Keystone-SDA

5～16日にスイス南部で開催されたロカルノ国際映画祭で、三宅唱監督の「旅と日々」が最高賞にあたる金豹賞を受賞した。

このコンテンツが公開されたのは、
4 分
Keystone-SDA
おすすめの記事

脚本家・三宅しょう監督の映画は、漫画家・つげ義春氏の漫画を原作とした2つの独立したプロットで構成されている。第1部では、夏の海辺で渚と夏男の官能的な出会いが描かれる。

第2部は観客を雪深い冬の村にいざなう。脚本家の李は、民宿を営むべん造に出会う。一つ目の出会いが静謐せいひつで官能的であるのに対し、二つ目の出会いは李に自分の人生を振り返るよう促す。

金豹賞を受賞した「旅と日々」外部リンクは、第78回ロカルノ映画祭の国際コンペティション部門に出品された他の17作品を抑えての受賞となった。最優秀監督賞は、イラク・フランス領国籍のアッバス・ファデル監督が戦争中と戦争後のレバノン南部の日常生活を描いた「Tales of the Wounded Land（仮訳：傷ついた土地の物語）」に贈られた。

「White Snail」はダブル受賞

最優秀演技賞は、映画「God Will Not Help（神は助けてくれない）」のマヌエラ・マルテッリ（チリ）とアナ・マリヤ・ヴェセルチッチ（クロアチア）、オーストリアとドイツの合作映画「White Snail（白いカタツムリ）」のマリヤ・インブロとミハイル・センコフ（ともにベラルーシ）に贈られた。「White Snail」は審査員特別賞も受賞した。

「White Snail」では、マリヤ・インブロがモデルになることを夢見ながら自殺願望のある若いベラルーシ人女性、マーシャを演じた。入院中、マーシャは死体安置所で働く男性ミーシャ（ミハイル・センコフ）に出会う。

おすすめの記事
ロカルノ市公文書館

おすすめの記事

戦争と平和

ロカルノが「平和都市」になるまで

このコンテンツが公開されたのは、 のどかな湖畔の風景と休暇の雰囲気で知られるスイス南部の街ロカルノは、1925年、ヨーロッパにおける和解と平和の代名詞となる外交上の大成果を導いた。

もっと読む ロカルノが「平和都市」になるまで

死に近いミーシャの仕事はマーシャを魅了する。悲しみのベールに覆われた辺境の2人は、やがて愛し合うようになる。

スイス映画も活躍

国際コンペティション部門に出品された2本のスイスの共同製作作品は、他の部門でも表彰された。ヌーシャテルの監督ファブリス・アラーニョの「Le Lac（湖）」は、エキュメニカル審査員賞の特別賞を受賞した。巨匠ジャン・リュック・ゴダールの右腕と呼ばれたアラーニョ氏の初監督作品は、クロチルド・クローとスイス人ヨットマン、ベルナール・スタムのコンビがレマン湖で数日間にわたるレースを繰り広げる。

同作品はジュニア審査員賞でも1位を獲得し、ヴァレンティーナ＆ニコル・ベルターニ監督の「Les moustiques（蚊）」は、国際コンペティション部門2番目のスイス映画として特別賞を受賞した。

現在映画家部門では、チューリヒ出身のジャクリーヌ・ズント監督の長編初監督作品「Don’t Let The Sun（太陽を許すな）」に出演したジョージア人俳優レヴァン・ゲルバキアニに最優秀演技賞が贈られた。

英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。 

人気の記事

世界の読者と意見交換

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

参加する
12 件のいいね！
11 件のコメント
議論を表示する

おすすめの記事

アーカイブ
担当： Soguel Dominique

核をめぐる国際条約を守ることのリスクと報酬について、最近の出来事は何を物語っているのでしょうか？

ルールに従う国が従わない国よりも悪い結果に終わるとすれば、核軍縮協定に署名し、信頼すべき理由はどこにあるのでしょうか？

こちらの意見交換は終了しました。コメントを引き続き閲覧できます。
2 件のいいね！
3 件のコメント
議論を表示する

おすすめの記事

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

参加する
13 件のいいね！
12 件のコメント
議論を表示する
他のテーマ

ニュース

ドナルド・トランプ大統領

おすすめの記事

世界貿易

トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求　関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに

このコンテンツが公開されたのは、 スイスに対し39％の関税を発表する前日の7月31日、ドナルド・トランプ大統領がカリン・ケラー・ズッター大統領との電話会談で、米国への「投資」ではなく直接的な金銭支払いを要求していたことが分かった。大衆紙ブリック日曜版が報じた。

もっと読む トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求　関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに
大西卓哉飛行士

おすすめの記事

宇宙研究

国際宇宙ステーションでロボットが「宝探し」に成功　スイスも貢献

このコンテンツが公開されたのは、 日本製とドイツ製のロボットが、国際宇宙ステーション（ISS）で「宝探し」をして遊んだ。スイス・ルツェルン応用科学芸術大学（HSLU）もこの実験に貢献した。

もっと読む 国際宇宙ステーションでロボットが「宝探し」に成功　スイスも貢献
ジュネーブのトラム

おすすめの記事

気候適応

ジュネーブ州、バス・路面電車を13日のみ無料に　オゾン濃度が急増

このコンテンツが公開されたのは、 ジュネーブ州では13日、バスやトラム（路面電車）など公共交通機関が終日無料となった。オゾン濃度が急増したことへの対応で、スイスでは初めての措置だ。

もっと読む ジュネーブ州、バス・路面電車を13日のみ無料に　オゾン濃度が急増
湖に飛び込もうとする男性の後ろ姿

おすすめの記事

スイスで記録的暑さ　政府が警告

このコンテンツが公開されたのは、 スイスで全国的に気温が上昇し、猛暑への警戒が強まっている。11日にはスイス西部と南部ティチーノ州の一部地域に対し、熱中症など健康被害を受けるリスクが大きい「危険度3」の警報が発令された。

もっと読む スイスで記録的暑さ　政府が警告
作家のアドルフ・ムシュク氏

おすすめの記事

文化

知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞

このコンテンツが公開されたのは、 ハンス・リンギエ財団は9日チューリヒ在住の作家アドルフ・ムシュグさん（91）に欧州政治文化賞と賞金5万ユーロ（約860万円）を授与した。同賞がスイス人に授与されるのは初めて。

もっと読む 知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞
詐欺を警告するPC画面

おすすめの記事

スイス銀行の顧客を騙した英国人留学生に有罪判決

このコンテンツが公開されたのは、 スイス銀行を狙った口座乗っ取り事件で、英国で刑事告訴されていた英国人学生（21）に禁固7年の有罪判決が言い渡された。スイス連邦検察庁によると、学生はスイスの銀行顧客から約240万フラン（約4億4000万円）を騙し取った。

もっと読む スイス銀行の顧客を騙した英国人留学生に有罪判決

JTI基準に準拠

おすすめの記事: SWI swissinfo.ch ジャーナリズム・トラスト・イニシアチブの認証授受

swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。

他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部

SWI swissinfo.ch スイス公共放送協会の国際部