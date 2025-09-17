中国Temu、スイス企業向けサイトを開設

Keystone-SDA

中国の電子商取引（EC）大手Temu（テム）15日、スイスの小売企業も同社サイトで製品を直接販売できる「Local-to-Local」モデルを同日開始すると発表した。

プレスリリースによると、初期段階では、スイス企業は自社製品をスイス国内でのみ販売・出荷できる。後日、他国の市場にもサービスを順次拡大する。広報担当者は「スイス企業のための新たな成長機会を創出するため、当社は『Local-to-Local』モデルイニシアチブを推進する」と述べた。

テムはこれまで、主にアジアで製造・流通する商品をオンラインマーケット上で販売してきた。「Local-to-Local」モデルを通じ、欧州製の商品も取り扱う方針だ。日本企業も今年1月に同モデルによる参入が可能になった。

英語からのDeepL翻訳：ムートゥ朋子