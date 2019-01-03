この記事を印刷する 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 他言語で配信中：1 英語 (en)A photographic record of melting glaciers 気候変動 溶け行く氷河を記録するカメラマン 埋め込みコード <iframe src="https://www.swissinfo.ch/jpn/embedded/%E6%B0%97%E5%80%99%E5%A4%89%E5%8B%95_%E6%BA%B6%E3%81%91%E8%A1%8C%E3%81%8F%E6%B0%B7%E6%B2%B3%E3%82%92%E8%A8%98%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%9E%E3%83%B3/44651090" width="640" height="360"></iframe> 上の埋め込みコードをコピー＆ペーストする このコンテンツは2019/01/03 10:00に配信されました 2019-01-03 10:00 写真家のヒレール・ドゥムラン氏はヴァレー（ヴァリス）州の氷河がその姿を変えていく様子をカメラに刻んでいる。それは氷河が猛スピードで消え行く様子を証明するものだ。（RTS/swissinfo.ch） タグ 環境 天候 Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 ニュースレターにご登録いただいた方に毎週、トップ記事を無料で配信しています。こちらからご登録ください。 メールアドレス 今週のトップ記事 最新ニュース 直接民主制へ向かう 政治 経済 文化 社会 科学・技術 マルチメディア