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気候変動 溶け行く氷河を記録するカメラマン

写真家のヒレール・ドゥムラン氏はヴァレー（ヴァリス）州の氷河がその姿を変えていく様子をカメラに刻んでいる。それは氷河が猛スピードで消え行く様子を証明するものだ。（RTS/swissinfo.ch）

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