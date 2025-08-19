スイス、ロシア・ウクライナ首脳会談の「準備は万全」

スイス連邦政府のイグナツィオ・カシス外相は19日、ウクライナ情勢を巡る和平交渉について、スイスはロシアとウクライナの首脳会談を開催する「準備は万全」と述べた。
このコンテンツが公開されたのは、
おすすめの記事
おすすめの記事
「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
スイスの主要メディアが報じた日本関連ニュースを要約した記事を毎週月曜日に配信しています。ご登録いただいた方には記事配信と同時に全文をメールでお手元にお届けします。
もっと読む 「スイスのメディアが報じた日本のニュース」ニュースレター登録
カシス氏はベルンで行われたイタリアのアントニオ・タヤーニ外相との共同会見で、「この首脳会談の開催を200%確信している。私たちは長い間、この件について議論してきた」と述べた。また、スイスが協力可能なことを、ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相にすでに複数回にわたって伝えたと説明した。
カシス氏は、フランスのエマニュエル・マクロン大統領とイタリアのジョルジャ・メローニ首相に対し、スイスへの信頼を示したことに感謝の意も表した。マクロン氏は18日、欧州をはじめとする各国首脳らとの会談後、ウクライナ和平交渉の候補地としてスイス・ジュネーブを挙げていた。
国際刑事裁判所（ICC）は、ウクライナにおける戦争犯罪の容疑でロシアのウラジーミル・プーチン大統領に対し逮捕状を出している。中立国スイスもICCの法的根拠となるローマ規程に署名しているため、プーチン氏がスイスを訪問した場合、原則としてスイスは逮捕する義務を負うことになる。しかしカシス氏は、プーチン氏が和平会議に出席する場合、スイスは「免責」を認めると述べた。
仏・英語からの翻訳・編集：大野瑠衣子
おすすめの記事
おすすめの記事
SWIについて
【友だち募集中】スイスインフォ日本語版 LINE公式アカウント
swissinfo.ch日本語版が配信した記事を週1回、まとめてお届けします。友だち追加は画像をクリック！
もっと読む 【友だち募集中】スイスインフォ日本語版 LINE公式アカウント
外部リンク
おすすめの記事
職場
スウォッチ、「つり目」広告を撤回 人種差別と炎上
このコンテンツが公開されたのは、
スイスの時計大手スウォッチはつり目ポーズのモデルを使った広告を謝罪し、撤回した。中国を中心に人種差別的だとの批判が出ていた。
もっと読む スウォッチ、「つり目」広告を撤回 人種差別と炎上
おすすめの記事
世界貿易
トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求 関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに
このコンテンツが公開されたのは、
スイスに対し39％の関税を発表する前日の7月31日、ドナルド・トランプ大統領がカリン・ケラー・ズッター大統領との電話会談で、米国への「投資」ではなく直接的な金銭支払いを要求していたことが分かった。大衆紙ブリック日曜版が報じた。
もっと読む トランプ氏、スイス大統領に金銭支払いを要求 関税発表前日の電話会談の詳細が明らかに
おすすめの記事
文化
ロカルノ映画祭、三宅唱監督「旅と日々」に金豹賞
このコンテンツが公開されたのは、
スイス南部で開催されたロカルノ国際映画祭で、三宅唱監督の「旅と日々」が最高賞にあたる金豹賞を受賞した。
もっと読む ロカルノ映画祭、三宅唱監督「旅と日々」に金豹賞
おすすめの記事
宇宙研究
国際宇宙ステーションでロボットが「宝探し」に成功 スイスも貢献
このコンテンツが公開されたのは、
日本製とドイツ製のロボットが、国際宇宙ステーション（ISS）で「宝探し」をして遊んだ。スイス・ルツェルン応用科学芸術大学（HSLU）もこの実験に貢献した。
もっと読む 国際宇宙ステーションでロボットが「宝探し」に成功 スイスも貢献
おすすめの記事
スイス中銀、新紙幣デザイン12案発表 一般投票募る
このコンテンツが公開されたのは、
スイス国立銀行（中銀、SNB）が、新フラン札のデザイン案12点を発表した。来月7日まで、インターネット上で一般投票が行われる。
もっと読む スイス中銀、新紙幣デザイン12案発表 一般投票募る
おすすめの記事
気候適応
ジュネーブ州、バス・路面電車を13日のみ無料に オゾン濃度が急増
このコンテンツが公開されたのは、
ジュネーブ州では13日、バスやトラム（路面電車）など公共交通機関が終日無料となった。オゾン濃度が急増したことへの対応で、スイスでは初めての措置だ。
もっと読む ジュネーブ州、バス・路面電車を13日のみ無料に オゾン濃度が急増
おすすめの記事
スイスで記録的暑さ 政府が警告
このコンテンツが公開されたのは、
スイスで全国的に気温が上昇し、猛暑への警戒が強まっている。11日にはスイス西部と南部ティチーノ州の一部地域に対し、熱中症など健康被害を受けるリスクが大きい「危険度3」の警報が発令された。
もっと読む スイスで記録的暑さ 政府が警告
おすすめの記事
文化
知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞
このコンテンツが公開されたのは、
ハンス・リンギエ財団は9日チューリヒ在住の作家アドルフ・ムシュグさん（91）に欧州政治文化賞と賞金5万ユーロ（約860万円）を授与した。同賞がスイス人に授与されるのは初めて。
もっと読む 知日スイス人作家のアドルフ・ムシュクさん、欧州政治文化賞を受賞
おすすめの記事
貿易政策
スイス政府、相互関税で米国との協議継続を表明
このコンテンツが公開されたのは、
米国がスイスに課す39％の「相互関税」をめぐり、スイス政府は4日、米国との協議を続け「より魅力的な提案をする」と表明した。
もっと読む スイス政府、相互関税で米国との協議継続を表明
おすすめの記事
貿易政策
トランプ政権、スイスに39％の相互関税を発表
このコンテンツが公開されたのは、
米国はスイスに課す相互関税率を39％と発表。スイス政府は「大変遺憾に思う」と表明した。
もっと読む トランプ政権、スイスに39％の相互関税を発表
swissinfo.chの記者との意見交換は、こちらからアクセスしてください。
他のトピックを議論したい、あるいは記事の誤記に関しては、japanese@swissinfo.ch までご連絡ください。