スイスが再びヨーロッパの鉄道チャンピオンに

Keystone-SDA

昨年、スイス在住者1人あたりの鉄道利用距離は平均2519キロメートル（km）に達し、2019年の2505kmを上回った。

2024年、スイス国民1人あたりの平均鉄道利用回数は71回だった。

スイスの公共交通情報サービス「LITRA」によると、前年比で走行距離（+2.2%）と乗車回数（+3.1回）はいずれも増加。欧州統計で首位を維持している。

オーストリアが2位（1614km）、ハンガリーが3位（1571km）、フランス（1564km）とドイツ（1287km）が続いた。最下位はギリシャの70kmだった。

今年初めて導入された新たな指標「1乗車あたりの平均移動距離」では、リトアニアが1回あたり86kmで首位。ルーマニア（84km）、フランス（81km）が続いた。

スイスは36kmと平均移動距離が最も短く、23位だった。欧州平均の48kmを大きく下回る結果となった。

英語からのDeepL翻訳：宇田薫

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

