スイスで人気の赤ちゃんの名前、1位はエマとノア 2024年統計

Keystone-SDA

1 分

Keystone-SDA 他の言語（2言語） English en Emma and Noah most popular Swiss baby names in 2024 もっと読む Emma and Noah most popular Swiss baby names in 2024

Deutsch de Emma und Noah waren 2024 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene 原文 もっと読む Emma und Noah waren 2024 die beliebtesten Vornamen für Neugeborene

女の子の名前で前年１位だった「ミア」は2位に順位を下げた。3位には「ソフィア」が続いた。

男の子の名前は前年同様、2位に「リアム」、3位に「マッテオ」がランクインした。

「ノア」は2010年、2011年、2013～2017年、2021～2023年に、「エマ」は2011年、2012年、2014年、2017年、2018年にも1位の座を獲得している。

英語からのDeepL翻訳：大野瑠衣子

自動翻訳ツールの活用について SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

おすすめの記事