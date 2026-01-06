The Swiss voice in the world since 1935
スイスのバー火災、9日に追悼式、仏・伊大統領が出席へ

エマニュエル・マクロン仏大統領は9日にスイスで行われる追悼式に出席する
エマニュエル・マクロン仏大統領は9日にスイスで行われる追悼式に出席する Keystone-SDA

スイス南部ヴァレー州クラン・モンタナで死者40人、負傷者116人を出した火災で、スイスでは9日、国全体の追悼日を設け、公式の追悼式が行われる。追悼式にはエマニュエル・マクロン仏大統領、セルジョ・マッタレッラ伊大統領も出席する。

このコンテンツが公開されたのは、
1 分
Keystone-SDA
クラン・モンタナは欧州でも人気のスキーリゾートで、休暇中は多くの旅行者らでにぎわう。バー「ル・コンステラシオン」で1日未明に発生した火災の死者の中にはイタリア人、フランス人が多数含まれていた。

スイスのギー・パルムラン大統領は、9日の追悼日はスイスの教会と共同で計画されていると述べた。9日午後2時、スイス全土で教会の鐘が鳴らされる予定。

2026年1月4日（日）、スイスのクラン＝モンタナで起きたバー＆ラウンジ「ル・コンステレーション」火災の犠牲者を追悼するため、花とキャンドルを囲む弔問客たち。スイス・アルプスのリゾート地、クラン＝モンタナのバー「ル・コンステレーション」で大晦日に起きた火災で、40人が命を落とし、100人以上が重軽傷を負った。(KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

スイスのバー火災、責任は誰に？

このコンテンツが公開されたのは、 スイス南部ヴァレー州クラン・モンタナのバーで発生した火災で40人が死亡した事件から4日が経ち、スイス国内各紙はこの事件の法的責任がどこにあるのかについて報じている。

もっと読む スイスのバー火災、責任は誰に？

英語からのDeepL翻訳・追記：宇田薫

SWI swissinfo.ch日本語編集部では和訳の一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、日本語編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者の確認を受けています。

