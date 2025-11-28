トランプ氏への贈答品「絶対的な慣習」 出席者が真相語る

11月4日、ワシントンの大統領執務室でドナルド・トランプ大統領と直談判するアルフレッド・ガントナー氏（右から2人目）らスイス大企業幹部たち Keystone

アメリカ・スイスの関税交渉では、今月上旬にスイスのビジネスリーダー6人がドナルド・トランプ大統領と直談判したことが引き下げへの決定打になったとされる。具体的な会談内容は謎に包まれていたが、出席者の1人がドイツ語圏のスイス公共放送（SRF）のインタビューに応じた。

11月4日に実施されたこの会談は、米国・スイス間の関税交渉の転機となった。だが会談がどのような経緯で実現し、何が議論されたのかについては確たる情報がなく、多くの憶測が飛び交ってきた。そんな中、プライベート・エクイティ（未公開株、PE）投資を手がけるパートナーズ・グループ外部リンク（本社・ツーク）のアルフレッド・ガントナー共同創業者兼会長が、出席者の1人として初めてメディアの取材に応じた。

SRF：大統領執務室でのドナルド・トランプ氏との会談はどのようにして実現したのか。

アルフレッド・ガントナー：ドナルド・トランプ氏と既に面識がある人間、そして（スイスがアメリカに約束した）2000億フラン投資の大部分を負担する人間が結集しようというアイデアは、（スイス連邦経済管轄局＝SECOの）バドリガー局長とギー・パルムラン経済相が音頭を取り生まれた。すべて1点ごとに合意された。企業代表者が交渉を先導することはなかった。私たちは、スイス企業がアメリカに投じるこれらの投資を代表した。そして、トランプ大統領にとって目の上のたん瘤である貿易赤字を、今後3～5年かけて永続的に削減できることを、信じてもらうことができた。

SECOの声明 「ビジネスリーダーがホワイトハウスでトランプ氏と会談するというアイデアは、様々な議論の中で浮上した。だがその後、ビジネスリーダーたちの非公式なイニシアチブとして実現した。彼らh会談に先立ち、SECOから政府間協議の状況に関して概要説明は受けたが、詳細は明らかにされなかった。 ビジネスリーダーたちのイニシアチブは、本件の進展に貢献した。大統領執務室での会談では、（政府間の）共同声明案に関する議論は一切行われなかった。6人は声明の詳細を把握しておらず、米大統領は40分後にようやくそれに触れたようだ。共同声明は、スイス連邦内閣（政府）と連邦経済省がアメリカ当局と交渉し、決定した」 贈り物に関して、SECOは「この会談と贈り物は、民間企業の企業家による私的な試みだった。現在、この件は調査中であるためコメントできない」

ドナルド・トランプとの会談はどう進行したのか。

私たちが大統領執務室を訪れたのは、SECOの活動に注目を集めるためだった。40分弱に渡る会談の終わりに、ドナルド・トランプ氏は米通商代表（USTR）のジェイミーソン・グリア代表に「スイスとのディール（取引）はEUの条件を引き出すのに十分か？」と尋ねた。グリア氏は肯定した。そして、スイス経済にとって幸いなことに、合意は数日後に成立した。

持参した贈り物については。

この件は多くの議論と興奮を巻き起こした。そこで強調したいのは、大統領執務室に行く際には贈り物を持参するのが絶対的な慣習だということだ。これは国家間でも非常に一般的だ。もちろん、贈り物ははっきりと象徴的な意味を持つものだった。物質的な価値が重要だったのではない。ドナルド・トランプ氏個人ではなく、アメリカ国民への贈り物、大統領図書館への贈り物だった。

贈り物にはどんな象徴があったのか。

贈呈した金の延べ棒は、今後12～18カ月以内にオクラホマ州を筆頭にアメリカで（金を）生産するという約束と共に渡されました。これは、一定の重要な産業活動が、スイス投資家からアメリカに移転することを象徴している。時計は、この貿易赤字を削減するための投資計画が、スイスの時計のように着実に実現されるという意味を込めた。

スイスとアメリカが締結した関税協定をどう評価するか。

スイスにとって素晴らしいカムバック（復活）だったと思います。関税率は39%を超えていたが、現在は貿易加重ベースで6～7%だ。これは世界で最も低い関税だ。欧州連合（EU）は10％、イギリスは7％だ。これは、ギー・パルムラン経済相とSECOのエレーネ・ブドリガー長官にとって大きな成功だ。

刑事告発された企業幹部 スイスでは、企業幹部6人がトランプ氏に贈った贈答品が贈賄に当たるとの疑惑が出ている。フランス語圏のスイス公共放送（RTS）によると、緑の党（GPS/Les Verts）のラファエル・マイム議員とグレタ・ギシン議員（ともにヴォー州選出）が26日、連邦検察庁に刑事告発した。 RTSが入手した7ページにわたる訴状によると、2人は「スイス公共機関の信頼性、法の支配の尊重、そしてスイスの国際的な評判が危機に瀕している」と訴えている。 焦点は、トランプ氏への贈り物がスイス刑法322条に抵触するかどうかだ。検察が捜査に着手すれば、この問題は連邦刑事裁判所で審理される可能性がある。 SRFによるアルフレッド・ガントナー氏のインタビューは、26日、RTSが刑事告発を報じる前に実施された。

