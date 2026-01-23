モノ言うトランプ、モノ言わぬスイス

2026年1月22日（木）、スイス・ダボスで開催された世界経済フォーラム年次総会で、ドナルド・トランプ米大統領がメディアの取材に応じる。 Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

今年の世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）はドナルド・トランプ一色となり、一部の人にとっては見るに堪えないほどだった。

その大きな要因は、他の国家元首に対するトランプ大統領の侮辱的な物言いだ。スイスのカリン・ケラー・ズッター前大統領も侮辱の的となった。

おすすめの記事 「アメリカなくしてスイスなし」 トランプ氏がダボス会議で演説 このコンテンツが公開されたのは、 ドナルド・トランプ米大統領は21日、世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）で演説し、スイスについて「アメリカ無しではもはやスイスでいられない」と語った。カリン・ケラー・ズッター前大統領の「攻撃的な姿勢」を批判し、スイスへの高関税を正当化した。 もっと読む 「アメリカなくしてスイスなし」 トランプ氏がダボス会議で演説

とはいえ、世界各国からダボスに集まった数多くのビジネスリーダーたちは、トランプ氏の奔放なパフォーマンスにあまり動揺していないか、あるいは苛立ちを胸の内に秘めているようだった。

そしてトランプ氏が21日にグリーンランド領有に絡んだ軍事力行使と追加関税の脅しを撤回すると、WEFの聴衆は安堵のため息をついた。世界の金融市場も好意的に反応した。

だが政治的には懐疑心が渦巻いている。トランプ氏の攻撃性と帝国主義的な振る舞いは、欧州の政治エリートを動揺させている。

ヨーロッパの反発

欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長とフランスのエマニュエル・マクロン大統領はダボス会議で、対決姿勢を前面に出した。主権を主張し、ヨーロッパの経済力を誇った。しかし、ヨーロッパが軍事的優位性、さらにはアメリカの圧倒的経済力から実際にどう脱却できるのかは、なお不透明だ。

またヨーロッパが自ら道を阻んでいる面もある。例えば、欧州連合（EU）と南米南部共同市場（メルコスール）との自由貿易協定（FTA）もそうした事例の1つだ。17日に署名され、ダボス会議でも高く評価されたが、21日に欧州議会が待ったをかけた。欧州農家の抗議活動を受けたものとみられる。まずは欧州司法裁判所による審査が必要となるだろう。

一方、ダボスにはマイクロソフトやエヌビディアのトップをはじめとするテック界の巨人たちが姿を現し、意外にもテスラのイーロン・マスクCEOも出席した。そして人工知能（AI）や宇宙旅行といった主要技術において、ヨーロッパが米テック業界に追いつけるかどうかは、控えめに言っても疑問であることが明らかになった。

スイスの自制

さらに驚くべきは、スイス政府の沈黙だ。スイスはWEFのホスト国であるにもかかわらず、世界から集まった聴衆の前でカリン・ケラー・ズッター前大統領を侮辱されたことを、スイス政府は明確かつ断固として反発しなかった。イグナツィオ・カシス外相がかろうじて翌日、トランプ氏の発言を「受け入れられない」と述べたが、アメリカへの直接批判は避けた。

スイス政府がアメリカの権力闘争に対して政治的に勇敢な姿勢を取ることよりも、自国の経済的利益を優先していることは明らかだ。2026年の輪番制大統領を務めるスイスのギー・パルムラン経済相にとって最大の関心は、ダボスにおける米代表団とのデリケートな関税交渉であり、ダボスを席巻したトランプ氏とも友好的な言葉を交わしました。

これはスイスの輸出産業にとっては喜ばしいことかもしれない。アメリカ市場で自国製品との競争力を維持するために、可能な限り低い関税を望んでいるからだ。だがトランプ政権下で予測不可能な権力政治が繰り広げられる新時代において、この戦略がスイスにとって長期的に利益をもたらすかどうかは別の問題だ。ヨーロッパの有力者たちは少なくとも、より自立的、よりトランプ寄りではない道を追求することを公然と議論している。

独語からのGoogle翻訳：ムートゥ朋子

自動翻訳ツールの活用について スイスインフォではコンテンツの一部にDeepLやGoogle 翻訳などの自動翻訳ツールを使用しています。自動翻訳された記事（記事末に明記）は、編集部が誤訳の有無を確認し、より分かりやすい文章に校正しています。原文は社内の編集者・校正者によるチェックを受けています。