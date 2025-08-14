The Swiss voice in the world since 1935
スイスのメディアが報じた日本のニュース｜8/13号

スイスの主要報道機関が先週（8月4日～12日）伝えた日本関連のニュースから、①日本は核保有国になりうるか？②原爆の影響とは　スイスの科学的研究③原爆直後に広島入りしたスイス人医師④米国関税発動、続く混乱、の4件を要約して紹介します。

このコンテンツが公開されたのは、
1 分

広島・長崎への原爆投下から80年。スイスでも各メディアがさまざまな切り口で原爆の歴史と今を伝えました。今も語り続ける被爆者の証言外部リンク、原爆の恐ろしさを伝える生々しい写真記事外部リンク、非核を訴える若い世代外部リンク、ミラノで芸術家として生きた被爆者・吾妻兼治郎さん外部リンク、スイスの都市に原爆が落とされた場合の破壊範囲外部リンク外部リンク米国外部リンクフランス外部リンクでの原爆正当化論、反核を訴える米国の歴史学者外部リンク、当時の国際報道外部リンク……全てはご紹介できませんが、特に切り口の光った3本を要約します。

詳しくはこちら

世界の読者と意見交換

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

トランプ関税発動　暮らしにどう影響する？

新しい関税率は、みなさんの暮らしにどのような影響を与えると思いますか？ご意見をお待ちしています。

参加する
1 件のいいね！
6 件のコメント
議論を表示する

10言語で意見交換
担当： Mavris Giannis

あなたの住む大陸の未来、あなたはどう見ていますか？

一部の世界地域は、明るい未来への希望を抱きながら生活しています。しかし、現実は果たしてどうでしょうか？

参加する
7 件のいいね！
10 件のコメント
議論を表示する

担当： Soguel Dominique

核をめぐる国際条約を守ることのリスクと報酬について、最近の出来事は何を物語っているのでしょうか？

ルールに従う国が従わない国よりも悪い結果に終わるとすれば、核軍縮協定に署名し、信頼すべき理由はどこにあるのでしょうか？

こちらの意見交換は終了しました。コメントを引き続き閲覧できます。
2 件のコメント
議論を表示する
佐柳島

猫島、ごみ箱、ポケカ…スイスのメディアが報じた日本のニュース

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの主要報道機関が先週（5月26日～6月1日）伝えた日本関連のニュースから、①「猫島」おびやかす高齢化②街にごみ箱復活？③スイスにポケモンカードブームが再来、の3件を要約して紹介します。

もっと読む 猫島、ごみ箱、ポケカ…スイスのメディアが報じた日本のニュース
フレディ・マーキュリーのお面をつけたファン

「Don’t Stop Me Now」　フレディ・マーキュリーとモントルーの終わらない絆

このコンテンツが公開されたのは、 クイーンのリードボーカルとして世界的に知られるフレディ・マーキュリーの多彩な人生の足跡たどろうと、スイス西部のレマン湖畔の町モントルーには、毎年何千人ものファンがやって来る。

もっと読む 「Don’t Stop Me Now」　フレディ・マーキュリーとモントルーの終わらない絆
軍隊

スイスで放射能測定の合同演習　

このコンテンツが公開されたのは、 スイスでは2～6日、国際チームがヘリコプターで空中の放射能測定を行っている。緊急時に広い範囲の放射能を迅速にチェックする予行演習だ。

もっと読む スイスで放射能測定の合同演習　
サムネイル

今さら聞けないAI用語

このコンテンツが公開されたのは、 人工知能（AI）に関連する用語は巷にあふれている。それらは何を意味するのか？ 自然言語処理（NLP）や大規模言語モデル（LLM）といったよく聞く用語について、短い動画で説明する。

もっと読む 今さら聞けないAI用語
UBS

スイス政府、金融規制改革の最終案を発表

このコンテンツが公開されたのは、 スイス連邦内閣は6日、クレディ・スイス危機を踏まえた金融規制改革の最終案を発表した。自己資本規制を強化し、金融監督局の権限も強化する。

もっと読む スイス政府、金融規制改革の最終案を発表
スイス南部ヴァレー（ヴァリス）州のブラッテン村は5月28日、大規模な地滑りで壊滅的な被害を受けた。写真は土砂流が巨大な煙を巻き上げながら集落めがけて流れていく瞬間

スイスで地滑り増加、気候変動が理由？

このコンテンツが公開されたのは、 近年、アルプス山脈では地滑りが増えている。スイス災害史上最悪と言われる今回の災害は、やはり温暖化のせいなのか？

もっと読む スイスで地滑り増加、気候変動が理由？
ダム

台風の目はダム　スイス・EU電力協定

このコンテンツが公開されたのは、 スイスの貯水ダムは欧州の手に渡るのだろうか？スイス・欧州連合（EU）間で結ばれる予定の電力協定で注目点の1つとなっている。

もっと読む 台風の目はダム　スイス・EU電力協定

