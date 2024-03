‘O salvador da pátria’: Trump mantém apoiadores em uma Califórnia rural

Em sua barbearia de estilo rural na Califórnia, Woody Clendenen exibe com orgulho o boné “Trump 2020”, uma espingarda, cartazes de rodeio e referências à Constituição dos Estados Unidos.

Para o morador de Cottonwood, quatro horas ao norte de São Francisco, no oeste do país, Donald Trump é a única escolha possível nas eleições presidenciais de novembro.

“É indiscutível que tudo estava melhor quando ele estava no poder, comparado a Joe Biden agora”, disse o homem de 57 anos. “As taxas de juros estavam baixas, a gasolina era barata”, acrescenta.

Clendenen prega contra o que considera uma migração irrestrita enquanto corta o cabelo de seus clientes, e também questiona os “falsos republicanos”, como a ex-candidata Nikki Haley, que tentou disputar a nomeação dos republicanos com Trump.

Cottonwood, uma antiga parada fundada durante a corrida do ouro do século XIX, faz parte do condado de Shasta, um reduto conservador de cerca de 180.000 pessoas em uma Califórnia democrata.

Localizado no alto do vale central do estado, o condado é cercado por vulcões que o Serviço Geológico dos Estados Unidos classifica como ameaças “altas” ou “muito altas”.

“Apoio totalmente ao Trump, ele será o salvador da pátria”, diz o engenheiro civil Eugene Parham, de 83 anos, à AFP enquanto toma uma bebida em um bar local.

“Há muitos conservadores que sei que estão lubrificando suas armas porque não vamos permitir que este país se torne socialista”, disse.

– Conservador –

Assim como muitas regiões rurais dos Estados Unidos, o condado de Shasta é conservador há muito tempo.

Desde a vitória de Ronald Reagan, em 1980, Shasta votou no Partido Republicano por uma margem significativa em cada eleição presidencial.

Grande parte de sua população acredita, sem evidências, que a eleição de 2020 foi fraudada a favor de Joe Biden.

“O cara (Trump) estava enchendo estádios”, diz o ex-soldado Carlos Zapata. “Eles vêm e dizem que Biden venceu com a maioria dos votos registrados na história dos Estados Unidos? Por favor”.

A iminente revanche entre os dois homens impopulares e de idade avançada, fatores que, segundo pesquisas, desmotivam muitos americanos, deve conceder uma vitória para Trump, prevê Zapata.

Com Biden, de 81 anos, “estamos falando de alguém que não está fisicamente nem mentalmente apto para cumprir sequer a própria agenda”.

Trump, de 77 anos, “é o melhor presidente para nos guiar para um futuro mais próspero para os Estados Unidos”.

– “Diz o que pensa” –

Os apoiadores de Trump em Cottonwood ignoram seus problemas judiciais, apesar do ex-presidente enfrentar dezenas de acusações na Justiça – que vão desde interferência eleitoral até questões financeiras.

Para eles, é uma perseguição política. “Fazem alguém parecer ruim para que o outro pareça melhor”, defende Amber Maughs, de 44 anos, enquanto se senta em sua Harley Davidson.

Ela trabalha como segurança em um cassino e disse que valoriza o perfil sem filtro de Trump porque, segundo ela, ele reflete o que muitos pensam, mas têm medo de dizer. “Ele é direto. Diz o que pensa. Não tem filtro. E eu aprecio isso. Não é facilmente intimidado”.

É um sentimento compartilhado por muitos nesta região da Califórnia.

Para outros, Trump exagera com suas palavras excessivas, como quando disse que estava pensando em ser “ditador por um dia”, mas acham que é uma piada.

“Não gosto quando ele faz isso”, disse Sue Johnson, funcionária pública de 64 anos. “Mas (…) ele está falando por falar, sabe. Não acredito que ele faria isso”.

Embora Johnson preferisse ter o governador da Flórida, Ron DeSantis, como candidato, não tem dúvidas que votará em Trump em novembro.

“Suas ações falam mais do que suas palavras, e é por isso que vou votar nele. Não pelo que ele diz, mas porque gosto do que ele faz”, defendeu.

