Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

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Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

– Irã apresenta nova proposta de diálogo de paz com os EUA –

O Irã apresentou uma nova proposta para diálogos com os Estados Unidos através do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países. Até o momento, seu conteúdo é desconhecido.

Teerã e Washington realizaram até agora uma única rodada de conversações no contexto de um frágil cessar-fogo após quase 40 dias de guerra, que estourou em 28 de fevereiro. Desde então, as conversas ficaram paralisadas.

– Irã rejeita “imposições” sob ameaça –

O chefe do poder Judiciário iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmou nesta sexta-feira (1º) que seu país está aberto a dialogar com os Estados Unidos, mas não aceitará “imposições” sob ameaça.

“A República Islâmica nunca renunciou às negociações (…) mas, de fato, não aceitamos imposições”, declarou em um vídeo publicado no site do Judiciário, Mizan Online.

– Petróleo se mantém estável após forte oscilação –

Os preços do petróleo se mantêm estáveis nesta sexta-feira, apesar da guerra no Oriente Médio e do bloqueio do Estreito de Ormuz, rota fundamental para o trânsito mundial de hidrocarbonetos.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho, referência do mercado mundial, subia 0,7%, a 111,20 dólares (R$ 555, na cotação atual). Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI), referência no mercado americano, avançava 0,3%, a 105,39 dólares (R$ 526).

– Após dois meses de guerra, 913 navios comerciais no Golfo –

O número de navios comerciais de todas as categorias presentes no Golfo chegava a 913 em 29 de abril, dois meses após o início da guerra no Irã e do bloqueio do Estreito de Ormuz, segundo a empresa especializada em rastreamento marítimo AXSMarine.

Apesar do bloqueio, algumas embarcações conseguiram sair: seu número no Golfo, que era de 1.114 na manhã de 28 de fevereiro, dia dos primeiros bombardeios dos EUA e de Israel contra o Irã, diminuiu 18%, de acordo com a contagem.

– Após 60 dias de conflito, Trump disposto a ignorar o Congresso –

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu a entender que ignoraria a obrigação que, em princípio, recai sobre o presidente americano nesta sexta-feira, aos 60 dias de conflito, de solicitar a autorização do Congresso para continuar a guerra.

Segundo a Constituição dos EUA, apenas o Congresso tem a atribuição de declarar guerra. Mas uma lei de 1973 permite ao presidente iniciar uma intervenção militar limitada para responder a uma situação de emergência, desde que peça autorização ao poder Legislativo para mobilizar tropas por mais de 60 dias.

Sexta-feira é o prazo final, mas o secretário de Defesa, Pete Hegseth, argumentou na quinta-feira que, devido ao cessar-fogo, “o prazo de 60 dias fica suspenso”.

– Fechamento de Ormuz está “estrangulando” economia mundial, alerta ONU –

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para o agravamento das consequências econômicas do fechamento do Estreito de Ormuz. O bloqueio dessa via marítima vital está “estrangulando a economia mundial”, advertiu.

– Irã jogará na Copa do Mundo –

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, reiterou na quinta-feira que o Irã participará da Copa do Mundo de 2026 e disputará, como previsto, suas três partidas da fase de grupos nos Estados Unidos.

“Se Gianni disse isso, por mim tudo bem”, declarou Donald Trump. “Eu digo: ‘Deixe eles jogarem'”.

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