Academia fará primeira cerimônia fora dos EUA para homenagear jovens cineastas

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas terá sua primeira premiação fora dos Estados Unidos em 14 de outubro, quando realizará sua prestigiada cerimônia anual estudantil em Londres.

A festa de gala na Leicester Square será o primeiro evento internacional da Academia, responsável pelo Oscar, que se tornou uma instância mais global nos últimos anos.

Entre os vencedores, anunciados nesta semana, está a animação francesa “Au Revoir Mon Monde”, sobre um homem preso em uma enorme fantasia de peixe que tenta atravessar uma cidade enquanto uma chuva de meteoritos marca o fim do mundo.

Durante a cerimônia, serão anunciadas as classificações de ouro, prata e bronze, e todas as produções premiadas vão poder disputar o Oscar em março.

A Academia já transmitiu trechos do Oscar filmados no exterior, mas a 51ª cerimônia do Oscar Estudantil será a primeira realizada inteiramente e ao vivo fora dos Estados Unidos.

Um quinto dos membros da Academia estão fora do país e mais da metade dos novos membros convidados a se somar neste ano são estrangeiros, entre eles Justine Triet e Sandra Hüller, da produção francesa “Anatomia de Uma Queda”.

Spike Lee, Robert Zemeckis e Cary Fukunaga são alguns dos nomes que já venceram a premiação estudantil.

