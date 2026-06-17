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Adaptação climática

Onda de calor coloca grande parte da Suíça em alerta máximo

sinal
Prevê-se que as temperaturas atinjam os 35 graus Celsius. Keystone-SDA

O serviço meteorológico suíço emitiu alertas de calor para várias regiões do país, advertindo para riscos à saúde, ao meio ambiente e à infraestrutura até a noite de terça-feira.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

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O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Secretaria Federal de Meteorologia e Climatologia (MeteoSwiss). Segundo o órgão, as altas temperaturas representam uma séria ameaça para pessoas, animais, o meio ambiente e as infraestruturas, além de poderem afetar negativamente a saúde.

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woman leading horse into lake

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De acordo com a MeteoSwiss, um alerta de nível 4, o mais alto da escala, indica um elevado risco de problemas circulatórios e de desconforto físico. Já o nível 3 corresponde a um risco considerado significativo.

As autoridades recomendam que a população beba bastante líquido, procure locais com sombra e evite esforços físicos sempre que possível durante os períodos mais quentes do dia.

Os alertas de calor permanecem em vigor até as 20h de terça-feira.

Adaptação: Fernando Hirschy

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