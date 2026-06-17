Onda de calor coloca grande parte da Suíça em alerta máximo
O serviço meteorológico suíço emitiu alertas de calor para várias regiões do país, advertindo para riscos à saúde, ao meio ambiente e à infraestrutura até a noite de terça-feira.
+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça
O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Secretaria Federal de Meteorologia e Climatologia (MeteoSwiss). Segundo o órgão, as altas temperaturas representam uma séria ameaça para pessoas, animais, o meio ambiente e as infraestruturas, além de poderem afetar negativamente a saúde.
Mostrar mais
O que significa “perigosamente quente” na Suíça
De acordo com a MeteoSwiss, um alerta de nível 4, o mais alto da escala, indica um elevado risco de problemas circulatórios e de desconforto físico. Já o nível 3 corresponde a um risco considerado significativo.
As autoridades recomendam que a população beba bastante líquido, procure locais com sombra e evite esforços físicos sempre que possível durante os períodos mais quentes do dia.
Os alertas de calor permanecem em vigor até as 20h de terça-feira.
Adaptação: Fernando Hirschy
Mostrar mais
Por que idosas são as mais afetadas pelo calor?
Mais lidos
Os mais discutidos
Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch
Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!
Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.