Bund warnt vor markanter Hitzewelle

Keystone-SDA

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Der Bund warnt vor einer markanten Hitzewelle. Ab Donnerstagmittag gilt für grosse Teile der Schweiz eine Hitzewarnung der Stufe 3 von 4. In den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land gilt die höchste Hitzewarnstufe.

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(Keystone-SDA) Dies teilte das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Mittwoch mit. Hitze sei eine ernstzunehmende Gefahr für Menschen, Tiere, Umwelt und Infrastruktur, heisst es von Meteoschweiz. Hohe Temperaturen könnten die Gesundheit belasten.

Bei einer Warnung der höchsten Stufe besteht nach Angaben von Meteoschweiz ein grosses Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein. Bei Stufe 3 ist das Risiko «erheblich».

Es wird empfohlen, viel zu trinken, Schatten aufzusuchen und körperliche Anstrengungen möglichst zu vermeiden. Die Hitzewarnungen gelten bis Dienstag um 20 Uhr.