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Aeroporto de Palm Beach adota nome de Donald Trump

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3 minutos

Donald Trump se tornou, nesta quinta-feira (9), o primeiro presidente americano em exercício a dar seu nome a um aeroporto, o de Palm Beach, no sudeste da Flórida. 

O local, chamado por décadas Palm Beach International, recebeu o novo nome graças a uma lei assinada em março por um aliado do mandatário republicano, o governador da Flórida, Ron DeSantis. 

Um dos filhos do presidente, Eric Trump, comemorou a mudança de nome de um aeroporto para o qual seu pai viaja com frequência quando visita sua residência em Mar-a-Lago, a apenas sete quilômetros. 

“Estou profundamente honrado que, às 5h01, o Trump Force One seja o primeiro avião a pousar no recém-rebatizado Aeroporto Internacional de Palm Beach, agora e para sempre Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump (DJT)”, escreveu Eric Trump no X nesta quinta-feira. “Não há ninguém que tenha feito mais pela Flórida e pelo nosso país”. 

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump tem pressionado para que seu nome figure em instituições como o Institute of Peace ou nas cédulas de dólar. 

No mês passado, porém, o Kennedy Center, em Washington, recuperou sua denominação original depois que um juiz determinou que apenas o Congresso podia autorizar a mudança. 

No aeroporto de Palm Beach, Chris Bailey vê com bons olhos o novo nome. “Acho que o presidente fez o suficiente para merecer que um aeroporto leve seu nome em sua homenagem, assim como os ex-presidentes”, afirmou esse piloto de 55 anos. 

Alguns aeroportos americanos levam o nome de presidentes do país, mas Trump é o primeiro a receber essa distinção enquanto está no cargo. 

Para Rochelle Bates, funcionária de companhia aérea de 65 anos, o novo nome representa, acima de tudo, uma dor de cabeça devido à necessidade de mudar o código original do aeroporto, PBI, para DJT em todos os sistemas de informática e documentos. Um processo que não será concluído até 18 de agosto. “Acho que estava bom como estava”, opina. 

John Manov, médico de 34 anos, considera “um pouco estúpida” essa mudança e acha que Palm Beach é melhor porque “as pessoas não gostam de Donald Trump”. 

John, um veterano do Exército de 79 anos que não quis divulgar o sobrenome, ficou indignado com a nova denominação. “Agora o aeroporto leva o nome de um criminoso condenado. É uma piada. Não foi para isso que servi a este país durante 30 anos”, disse em referência à condenação de Trump em 2024 por falsificação de registros comerciais.

gma/dga/jc/aa

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