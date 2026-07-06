Anderson brinca com plissados na alta-costura para a Dior

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O plissado desfilou com todo seu esplendor na segunda coleção do estilista Jonathan Anderson para a alta-costura da Dior, apresentada nesta segunda-feira (6) em Paris.

De vestidos estruturados a conjuntos mais fluidos, passando por casacos e calças, grande parte do guarda-roupa proposto pelo designer norte-irlandês para a temporada outono-inverno 2026-2027 explorou a técnica.

Anderson, grande amante da arte, quis prestar homenagem à americana Lynda Benglis, conhecida por suas esculturas e peças em relevo.

“Muitas obras da artista nascem de materiais bidimensionais que, por meio de técnicas de amarração, plissado ou moldagem, se transformam em objetos tridimensionais. A arte da alta-costura realiza uma transformação semelhante: o tecido adquire uma forma escultural, que se acentua quando é vestido”, explicou o estilista em nota à imprensa.

A passarela decorada por samambaias, no Museu Rodin, exibiu tons brancos, cinzentos e pretos. Algumas peças ganhavam toques acobreados, prateados, vermelhos ou verdes.

Muitas traziam detalhes florais, como um conjunto de amplas pregas chamado mil-folhas, ou um casaco preto arrematado com samambaias brancas bordadas.

Sabrina Carpenter, Josh O’Connor, Pharrell Williams e Priyanka Chopra foram algumas das celebridades que compareceram.

– Corpetes em silicone –

Neste primeiro dia da Semana de Alta-Costura, também foi possível ver as novidades da Schiaparelli, uma coleção repleta de corpetes muito justos em materiais sintéticos, como silicone, combinados com saias bordadas transparentes ou calças recobertas de pérolas.

Várias peças tinham toques marinhos, como um conjunto em látex preto com tentáculos, ou um vestido de tule coberto de pontos em silicone preto, como escamas, que lembrava uma água-viva.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny, que fez dois shows neste fim de semana na capital francesa, esteve presente no desfile. Vestido com um terno amarelo e uma gravata dourada em forma de trança, também exibiu dois broches típicos da marca: uma fechadura e um olho.

A estilista holandesa Iris Van Herpen buscou inspiração no sistema solar para sua coleção, na qual combinou, como costuma fazer, materiais inovadores, em conjuntos ora fluidos, ora bastante estruturados.

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