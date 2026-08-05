Ataque de mulher com objeto pontiagudo deixa quatro feridos em Londres

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Uma mulher foi detida nesta quarta-feira (5) depois que quatro pessoas ficaram feridas com um objeto pontiagudo na área de Covent Garden, no centro de Londres, informou a polícia da capital britânica, que descartou uma motivação terrorista.

As vítimas da agressão são quatro homens, com idades de 34, 39, 42 e 52 anos, que não correm risco de vida, segundo a polícia.

“Queremos tranquilizar a comunidade, pois no momento acreditamos que se trate de um incidente isolado relacionado com a saúde mental” da suspeita, uma mulher de 47 anos, disse Jason Stewart, encarregado da Polícia Metropolitana na área.

A polícia informou ter apreendido tesouras no local dos fatos, na Endell Street, perto do Royal Ballet and Opera e do mercado de Convent Garden.

A mulher foi detida sob suspeita de posse de uma arma ofensiva e agressão e foi levada para as dependências policiais.

Os quatro homens vítimas do ataque “foram atendidos pelos serviços de emergência e transferidos para o hospital, onde dois deles permanecem internados com lesões que, segundo se acredita, não põem sua vida em perigo, nem terão consequências permanentes. As outras duas vitimas já receberam alta hospitalar”, informou a polícia.

As forças de ordem foram alertadas por volta das 12h30 locais (09h30 de Brasília) no bairro central de Londres, que abriga vários teatros da capital, após receber vários telefonemas de aviso.

“Conhecemos esta mulher. Não sei como se chama, mas está sempre nesta rua. É uma pessoa sem teto e nunca usa sapatos”, declarou à AFP Arjan, funcionário de uma lanchonete, situada na Endell Street, via onde ocorreu o ataque.

“Vi como a polícia usou uma pistola taser contra a mulher” para que soltasse a arma, acrescentou seu colega, Ahmad.

Imagens impactantes publicadas pela mídia mostravam um helicóptero de ambulância aérea na emblemática praça de Trafalgar Square e uma rua cheia de lojas e terraços, isolados pela polícia.

psr/pc/aa/mvv-jc